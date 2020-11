Her er hans overraskende reaktion

Otte programmer og otte danse.

Så lang tid fik musikeren Wafande lov til at danse med i 2020-udgaven af 'Vild med dans'.

Fredag aften sluttede eventyret på dansegulvet, hvor han har haft Mie Martha Molkte som partner og lærermester.

Artiklen fortsætter under videoen...

I sidste uge glædede Wafande og Mie sig til quicksteppen

Færdig i 'Vild med dans'

Wafande og Mie dansede af på en særdeles festlig aften, der havde cirkus som tema. Det smittede så meget af, at ikke en gang deres exit kunne få mundvigene til at hænge nedad.

- Det har været sjovt. Jeg tror bare, at vi er glade for det, vi har fået med. Man kan ikke gå og mugge og være sur i livet. Rejsen slutter her - det her universet bestemt. Så finder vi noget nyt at glæde os over, sagde han smilende til Ekstra Bladet, da det stod klar, at han er færdig i dansedysten.

Ikke mere 'Vild med dans' til Wafande og Mie. Foto: Mogens Flindt

Han havde masser af roser til sine dansekonkurrenter, som indirekte er skyld i, at han nu er ude af 'Vild med dans'.

- Folk er virkelig dygtige i år. Det er nogle hårde bananer alle sammen, og jeg kommer til at sidde på sidelinjen og klappe af dem, sagde Wafande og understregede, at han selvfølgelig gerne havde taget en dans mere med Mie.

- Selvfølgelig har man lyst til at blive ved så længe, det kan lade sig gøre. Men jeg har fuld forståelse for, hvorfor det sluttede her. Det har været en fornøjelse at være med, sagde Wafande og fortalte, at han især har lært en ting af at være med i 'Vild med dans'.

- Det der med ikke at være bange for at springe ud i noget her i livet, sagde han om noget af det vigtigste, han tager med sig.

Heller ikke Mie Martha Molkte var knust over deres farvel.

- Jeg synes, at det er svært at skuffet over et felt, der er så sindssygt, sagde hun.