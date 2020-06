Her er planen for nyt afsnit af 'Venner'

Genforeningsafsnittet af 'Venner' blev udskudt på grund af corona. Nu er holdet ved at være klar til optagelser

Fans af Joey, Phoebe og de andre højtelskede karakterer fra tv-serien 'Venner' kan snart begynde at glæde sig til et gensyn.

Det planlagte genforeningsafsnit, som blev udskudt på grund af coronakrisen, skal nemlig ifølge den ene af succes-seriens skabere Marta Kauffman filmes til august.

Det fortæller hun til mediet The Wrap.

- Vi håber at kunne filme i august, hvis alle har det godt, studiet er åbent, og der ikke kommer en tidlig anden bølge, siger hun.

Fra venstre: Matthew Perry som Chandler Bing, Courteney Cox Arquette som Monica Geller, Matt LeBlanc som Joey Tribbiani, Lisa Kudrow som Phoebe Buffay, David Schwimmer som Ross Geller og Jennifer Aniston som Rachel Green. Foto: Ritzau Scanpix

Glæder sig

I det længe ventede genforeningsafsnit vil alle seks skuespillere bag hovedkaraktererne Phoebe, Chandler, Monica, Ross, Rachel og Joey medvirke.

Lisa Kudrow, som spiller Phoebe Buffay, fortalte for nylig, at hun næsten ikke kunne vente på genforeningen.

- Jeg kan ikke vente på, at det sker. Vi har ikke alle seks været i samme rum foran folk i 25 år, og kun en enkelt gang for få år siden har vi set hinanden privat til middag. Jeg kan kun forestille mig, det bliver sjovt. Jeg mener, det bliver virkelig sjovt, sagde hun til Entertainment Tonight.

Den 56-årige skuespiller glædede sig desuden over, at både Marta Kauffman og David Krane, som er makkerparret bag serien, vil være inde over det nye afsnit.

Når det udkommer, vil genforeningsafsnittet være at finde på streamingtjenesten HBO Max.

