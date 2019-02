Her er sandheden bag hans exit

I fredagens udgave af 'X Factor' på TV2 skulle dommer Thomas Blachman vælge, hvem af sine fem solister over 23, han ville sende videre til de store liveshows, som begynder på fredag.

Her stod han til sidst tilbage med valget mellem Gina og Frank, der især har gjort sig bemærket i programmet ved ærligt at fortælle om, at han lider af svær OCD og derfor eksempelvis vasker hænder mere end 50 gange om dagen.

Thomas Blachman valgte i sidste ende at sende Gina med den store diva-stemme videre til liveshows, men noget tyder på, at det ikke var med Blachmans gode vilje.

Efter fredagens bootcamp gik Blachman nemlig til tasterne på de sociale medier og fortalte, at han var blevet tvunget til at sende Frank hjem.

'Når jeg i sidste øjeblik bliver frataget mit frie valg, fordi konstituerede eksperter mener, at de bedre end jeg ved, hvad du (Frank, red.) kan holde til eller ej, ja, da står jeg som så mange andre i dette land ufri overfor systemet. Hvad fanden ved systemet om kunstens helbredende kræfter', skriver han på sin Facebook-profil, hvor han også understreger, at han havde valgt at tage Gina med til liveshows uanset hvad.

Blachman er ikke tilfreds med, at han måtte sende Frank hjem. Foto: Mogens flindt

Skulle blande sig udenom

Onsdag mødte Ekstra Bladet Thomas Blachman til pressemøde forud for de store liveshows på fredag, og her satte han nogle flere ord på Franks exit.

- Der har åbenbart været nogle eksperter, der har været en lille smule bekymrede, og det kan man jo godt forstå, for Frank havde helt klart en ting. Jeg har ikke forstand på det, selvom jeg nogle gange bilder mig ind, at jeg har større menneskelig indsigt i andre mennesker, end de fleste psykologer har, så det skal jeg måske bare blande mig udenom, lød det fra Thomas Blachman.

Til pressemødet fortalte Blachman ligeledes, at det er første gang i sin tid som dommer, at han har fået at vide, at han ikke måtte vælge sine deltagere frit. Derfor valgte han også at gå til tasterne på sin Facebook-profil.

Rørt til tårer

- Pludselig skulle jeg sidde og spille skuespil, og det gør man sgu ikke med mig, det er sgu trættende og irriterende. Det var bare en fejl, tror jeg, som jeg blev nødt til at påpege. Og dog på en måde, hvor der ikke stod nogle steder i min opdatering, at jeg havde taget Frank med. Jeg påpeger bare, at jeg ikke havde noget valg. Jeg er glad for de deltagere, jeg har.

- Ville du gerne have haft ham med?

- Det kræver, at man har fire deltagere med, det må man jo så finde ud af, men han var en skøn karakter, ja.

Blachman, Oh Land og Ankerstjerne er dommere i dette års 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Tager hensyn

Til Ekstra Bladet siger Dorte Borregaard, der er redaktør på 'X Factor', at de efter grundig overvejelse vurderede, at det var bedst, at Frank ikke fortsatte i 'X Factor'.

'X Factor og særligt deltagelsen i Liveshows er et meget krævende forløb, og vi har pligt til at passe godt på vores deltagere. Derfor har vi blandt andet en psykolog tilknyttet, der løbende laver en faglig vurdering af deltagerne, og den vurdering lytter vi selvfølgelig til og rådgiver ud fra. Hensynet til deltagerne vejer altid tungest - også i denne sammenhæng', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Da Frank stillede op i 'X Factor', fortalte han selv dommerne, at han lider af svær OCD, og at han har mange udfordringer som konsekvens deraf.

- I mine øjne har jeg vundet, sagde han, efter fredagens bootcamp, inden han sagde farvel til sin dommer, og værten Sofie Linde gav ham ret.

- Du har vundet, både over dig selv, over din OCD, over hvad du troede, du kunne. Og det er da bare så for vildt sejt, sagde hun.

Ifølge Frank ville han med sin deltagelse i 'X Factor' få bekræftet, hvorvidt han kan synge eller ej.

- Jeg har fået konstateret, at det kan jeg. Derfor føler jeg, at jeg har vundet 'X Factor', for det var det, jeg kom for. Jeg har overgået mig selv og har udviklet min stemme. Det er jeg meget tilfreds med, sagde Frank Larsen efterfølgende til TV2.

Hvordan det går deltagerne i 'X Factor' kan fremover ses live hver fredag på TV2.