Her er seernes dom: Så skidt kom DR's 'LIVE!' fra start

Vært Kristian Gintberg og de to coaches Lina Rafn og Sanne Salomonsen kæmpede fredag med at få skudt de nye musikalske fredagsløjer ud over rampen i talentprogrammet 'LIVE!'.

Mandag indløb så de officielle seertal, og her fremgår det, at 537.000 seere fulgte med, da de håbefulde musikanter og solister kæmpede om at få det bedste ud af deres 30 sekunders berømmelse.

Det svarer til, at 34,9 procent af alle, der havde deres fjernsyn tændt på det på gældende tidspunkt, valgte af se 'LIVE!' på DR1. Det er mindre end fredagsprogrammerne 'Versus' og 'Alle mod 1' og 'Versus' der begge havde en share på 40 eller derover. Det ødelægger dog ikke nattesøvnen hos DR's underholdningschef Jan Lagermand Lundme.

- Seertallet er jeg sådan set super tilfreds med. Det har aldrig nogensinde været meningen med det her program, at vi nødvendigvis skulle have helt vildt mange seere. Det ville selvfølgelig have været skønt, men det har ikke været hovedvægten. Det, der har været hovedvægten, har været igen at prøve at lave et danskudviklet format og formidle musik på en ny måde, forklarer DR's underholdningschef Jan Lagermand Lundme til Ekstra Bladet.

Se også: DR lægger sig fladt ned efter massiv kritik: Beklageligt!

Underholdningschef Jan Lagermand Lundme håber på bedre tider. Foto: Bjarne Bergius Hermansen / DR

Lav tilfredshed

En ting er de lunkne seertal. Mere problematisk er seernes vurdering af programmet, der, uanset hvordan man vender og drejer det, er meget lav.

Her scorer 'LIVE!' nemlig sølle 3,4 på en skala fra 1 til 5, hvilket betyder, at premiereprogrammet har fået en af de laveste vurderinger på dansk tv i 2018 indtil videre.

- Det er klart, at vurderingen den er jeg ikke tilfreds med. Det siger sig selv. Og den håber jeg da på, at vi får højere op i løbet af sæsonen. Mere kan jeg ikke rigtig sige til den vurdering. Vi gør vores bedste, og nu er vi i gang med at kigge på, hvad vi selv synes, kan forbedre det. Og så håber vi selvfølgelig, at seerne er med os og er enige i, at det bliver bedre.

Til sammenligning havde de to andre DR1-underholdningsshows - 'Alle mod 1' og 'Versus' væsentligt bedre seertal og vurderinger. Begge havde en share på 40 eller derover og en vurdering på 4,1.

Sanne Salomonsen med nogle af fredagens deltagere. Foto: Agnete Schlichtkrul / DR

Tekniske fejl

Premieren var desuden skæmmet af et par tekniske fejl. Undervejs drillede teknikken, så app'en ikke fungerede ordentligt, og man ikke kunne nå at stemme, hvis man streamede programmet, da signalet var en anelse forsinket.

Desuden sluttede programmet først 21.11 – hvor TV Avisen skulle være startet 21.00.

Se også: Seerne raser over ny DR-satsning: Røvsyg fail!