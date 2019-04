Her er tallene: Han var slet ikke favorit

Fredag aften kunne den 23-årige Kristian Kjærlund hæve trofæet, da det stod klart, at han havde fået flest seerstemmer og dermed kunne kalde sig vinder af 'X Factor' 2019.

Selvom Kristian Kjærlund løb med den helt store sejr, var jyden dog langt fra den største stemmesluger i de andre liveshows.

Det viser tal fra TV2, som netop er blevet offentliggjort.

Tallene viser, at Krisitan Kjærlund kun har fået flest stemmer i et ud af seks liveshows før finalen.

Derimod har 16-årige Benjamin, som også var bookmakernes helt store favorit til at løbe med sejren, fået flest stemmer i hele tre ud af seks liveshows inden finalen.

'X Factor'-vinder dropper ud

Alligevel endte Kristian Kjærlund med at sejre på overbevisende vis, da det virkelig gjaldt.

Allerede i finalens første runde, hvor 23-årige Kjærlund var oppe mod både Benjamin og Live, stak Kjærlund af.

Han fik hele 47,7 procent af stemmerne, mens Benjamin fik 37,8, og Live måtte nøjes med 14,5 procent. Det sendte den 15-årige pige ud af talentkonkurrencen.

I den afgørende fase var Kristian Kjærlund lige så overbevisende. Han slog sin konkurrent med næsten ti procentpoint.

Kristian Kjærlund fik 54,3 procent af seernes stemmer, mens Benjamin fik 45,7.

Kristian Kjærlund umiddelbart efter sejren. Foto: Ritzau Scanpix

Var mundlam

En sejr, som han selv var ganske overrasket over, da Ekstra Bladet fangede ham umiddelbart efter, det stod klart, at han havde vundet i Forum Horsens.

- Jeg forstår det ikke helt. Jeg er i chok. I kulissen har vi lidt pisket en stemning op om, at Benjamin vandt. Jeg havde indstillet mig så meget på, at det var det, der skulle ske, at jeg har svært ved at forstå, at han ikke gjorde, sagde en mundlam Kristian Kjærlund til Ekstra Bladet efter finalen.

- Kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvad der gik igennem dit hoved, da dit navn blev råbt op?

- Nej, for jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det. Ingenting. Jeg tror, jeg stadig er i gang med at bearbejde det. Jeg føler stadig ikke, at der går noget igennem hovedet på mig, lød det fra 'X Factor'-vinderen, der fortsatte:

Blachman: Derfor blev Kristian paf

- Jeg synes, det er svært at skulle stå og snakke med alle mulige mennesker uden at have mærket efter, hvad jeg føler, selvom jeg går ud fra, at det er en masse positive ting. Jeg skal lige forstå det, fortsatte han.

Et af årets helt store indslag i 'X Factor' har været Maria & Bea, der måtte udgå lige inden semifinalen på grund af et tragisk dødsfald i Beas nærmeste familie.

Tallene fra TV2 viser dog, at heller ikke de var de helt store stemmeslugere ved dette års 'X Factor'.

Du kan se alle tallene herunder: