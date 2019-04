Her er TV2's nye chef

TV2's nuværende indholdsdirektør Anne Engdal Stig Christensen bliver ny administrerende direktør fra 1. august 2019, det oplyser TV2.

- Jeg trådte ind ad døren til TV2 første gang for 25 år siden og får nu det enorme privilegie at blive øverste ansvarlig for TV2's fremtidige udvikling. Det er jeg både stolt over og glæder mig utroligt meget til, lyder det fra Anne Engdal, der tilføjer:

- Nu glæder jeg mig til at komme i gang på den anden side af sommerferien og vil bruge de næste måneder sammen med Merete Eldrup på at sikre en smidig overgang.

TV2s kommende administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen. Foto: Miklos Szabo / TV 2

Stærk leder

Hos TV2 er der også stor tilfredshed med udnævnelsen.

- Jeg er utroligt glad for at kunne præsentere Anne Engdal Stig Christensen som ny administrerende direktør for TV 2. Hun har en stor aktie i, at TV2 står så stærkt, som det er tilfældet i dag, og hun besidder alle de rette kvaliteter til at kunne videreudvikle denne position i fremtiden, siger TV2's bestyrelsesformand, Jimmy Maymann og fortsætter:

- Anne er en stærk leder, som formår at motivere og sætte en tydelig strategisk retning.

Anne Engdal kom til TV2 som programdirektør i 2013. Hun afløser Merete Eldrup og bliver den ottende direktør i TV2's 30-årige historie.

Anne Engdal Stig Christensen afløser Merete Eldrup. Foto: Miklos Szabo / TV2

God ro og mag

Det var i januar, at Merete Eldrup meddelte, at hun ville stoppe som direktør i TV2, når der var fundet en afløser. Hun ønsker i stedet at forfølge en karriere i bestyrelseslokalerne.

- Jeg vil gerne stoppe og give TV2-stafetten videre på et tidspunkt, hvor det går godt, og det kan ske i god ro og mag.

- Og så synes jeg også, at det passer godt for mig selv. 11 år er lang tid, og jeg har tre bestyrelser samt en fjerde mulighed, der dukkede op, sagde Merete Eldrup i januar.