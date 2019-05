Her er vinderen af 'MasterChef'

34-årige Jacob Lionett fra Randers kan andet end at rådgive folk om pension, som han gør i det daglige.

Han kan også lave mad som få, og derfor kunne han torsdag aften lade sig hylde som vinder af 'MasterChef' og tage både titel, 100.000 kroner og et samarbejde med supermarkedet Meny med sig hjem i præmie. Det skete efter en direkte duel mod Danni Rask, efter Julia Olsen tidligere i programmet var blevet elimineret.

Se også: Afsløring: Kendt tv-program vender tilbage

Det er da også en glad vinder, som Ekstra Bladet fanger over telefonen forud for aftenens finale.

- Det er fantastisk at være vinder. Det havde jeg aldrig nogensinde troet. Det var faktisk min familie, der tilmeldte mig, så jeg var overrasket over at blive ringet op og blive kaldt til audition. Nu er jeg vinder, selvom jeg har været underdog hele vejen. Hver dag har været en gave, siger Jacob Lionett, der ikke er i tvivl om, hvordan pengene skal bruges, når halvdelen er lagt til side til skattefar.

- Min dejlige kæreste gennem 14 år og jeg har et bryllup til næste år, og hun er, som kvinder er flest, så hun vælger ikke de billigste ting, griner han.

Den stolte vinder med sit trofæ i hånden. Foto: TV3

Derudover vil han gerne bruge en mønt på at drage ud i den store verden. Han har i programmet lavet mexicansk og asiatisk mad, men han har aldrig selv trådt sine sko i de områder af verden. Så planen er at tage på ferie og smage løs.

Rap i replikken

Jacob Lionett er særligt blevet kendt for at være utrolig rap i replikken i programmet.

Se også: Har du også undret dig? Derfor dukker et P op på dit tv

Eksempelvis lavede han en bøf til dommerne, der inden de satte tænderne i den ville vide, 'hvor den var' - underforstået, hvordan den var tilberedt. Det fik den kække randusianer til at svare tilbage, at den var lige, hvor den skulle være. På bordet foran dommerne.

- Det er bare sådan, jeg er til daglig. Og så har jeg måske kunnet slappe lidt mere af end de andre. Jeg gik op i konkurrencen og ville gerne vinde, men jeg var nok ikke ligeså nervøs som de andre, og så er det nemmere at komme med sjove kommentarer, siger Jacob Lionett.

Denne vinder-ret sikrede Jacob Lionett sejren. Den består af: Solbæris og chokoladecreme med krystalliseret hvid chokolade, rødbedeperler og rysteribs. Foto: TV3

Faktisk var der ikke meget, der tydede på, at Jacob Lionett ville rende med sejren. Undervejs i konkurrencen blev han elimineret, men sammen med andre fremtrædende deltagere fik han chancen for at vinde pladsen i konkurrencen tilbage. Der var kun plads til én, og den plads tog Jacob Lionett.

- Ja, jeg fik et wild card. Det er helt tosset, at jeg røg ud, men kom ind igen og vandt. Det gør det ekstra sjovt, griner han.

Selv om han nu kan kalde sig vinder af 'MasterChef', så er det dog fortsat jobbet som pensionsrådgiver, der trækker mest i den 34-årige sejrsherre.