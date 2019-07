Her er vinderne af 'Paradise Hotel'

Nicolai blev den afgørende stemme til, at Teitur og Anne vandt dette års udgave af det populære program

Det var dramatisk lige til det sidste, da Nicolai skulle vælge mellem Jonas og Sarah på den ene side og Teitur og Anne på den anden.

Det blev dog den færørske Teitur og Anne, der fik hans stemme.

Og dermed blev de vinderne af 'Paradise Hotel' 2018.

Nicolais begrundelse for valget var, at parret havde stået sammen gennem tykt og tyndt.

En udtalelse, der tydeligt generede Jonas, som måtte se sig slået på stregen.

Det endte dog ikke specielt godt for Anne heller, der blev snydt af Teitur ved troskabstesten. Hun endte derfor med en lang næse, mens Teitur endte med 300.000 kroner.

Hvad Teitur brugte pengene på, kan du læse mere om her.

Ville gerne selv have vundet

Ved finalefesten i København torsdag aften fortalte Nicolai dog, at han selv var ret ked af, at han ikke var med i finalen.

- Jeg synes, det var ærgerligt. Jeg synes selv, jeg var mere værdig end Jonas, siger han.

- Selvfølgelig er jeg bitter. Det handler om en halv million, som man kunne have taget selv eller delt med sin partner.

Nicolai gjorde sig i sæsonen sig blandt andet bemærket ved at få de andre drenge til at hjælpe sig med at barbere sine hår i bagdelen.

Ved finalefesten dukkede Teitur op i færørsk tøj for at sende en hilsen til hjemlandet.

Du kan følge hele finalefesten her.