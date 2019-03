Her er vinderne af vanvittig TV2-præmie

Det populære byg-selv program 'Nybyggerne' fandt et par heldige vinder her til aften, hvor seerne skulle bestemme, hvem af de tre par, der skulle løbe med sejren og et hus i Randers til 2,6 millioner kroner.

I sidste ende var det 25-årige Ida Holm og 26-årige Mads Taiki Pedersen fra gult hus, der fik flest seerstemmer og derved kunne juble over, at de nu kan kalde sig husejere.

Parret kunne dog næsten ikke tro deres egne ører, da det stod klart, at de var vinderne af det populære TV2-program.

- Er det løgn?, udbrød Mads, da vært Emil Thorup fortalte, at han og Ida af seerne var blevet udråbt som vindere.

Imens havde Ida svært ved at holde glædestårerne tilbage og blev derfor omfavnet af de andre deltagere, som måtte gå skuffet hjem.

Mads og Ida er de heldige vinder af 'Nybyggerne'. Foto: TV2

Flytter til Randers

Vinderne af 'Nybyggerne' kan selv vælge, hvad de vil gøre med huset, og hvorvidt de vil sælge det eller blive boende. Ida og Mads er dog ikke i tvivl. De skal nu til at skabe sig et liv og en fremtid i Randers. De har indtil nu boet i København, men kommer begge oprindeligt fra Jylland.

- Jeg kan slet ikke vente med at komme til Jylland. Vi kommer fra Jylland og vil her tilbage, siger Ida til tv2.dk.

- Nu kommer vi hjem til Jylland og vennerne i Aarhus og Aalborg. Det går op i en højere enhed, supplerer Mads.

Vinderparret i 'Nybyggerne' vinder hele deres hus inklusiv inventar, og 'Nybyggerne' er dermed det program, der udlodder den største pengepræmie på dansk tv.

De tre andre par må kun tage deres personlige ejendele med hjem - og altså ikke resten af indboet fra huset. Inventaret fra de andre huse bliver solgt ved et garagesalg efter finalen.

TV2 har allerede afsløret, at de næste år blænder op for sjette sæson af 'Nybyggerne', hvor fire nye par skal prøve kræfter med at sætte deres eget personlige præg på et hus.

Hvor boligerne er placeret henne i landet i næste sæson, har TV2 endnu ikke løftet sløret for.