Her har du set hende før

Amalie, der er ny deltager i 'Ex on the Beach', har tidligere gjort sig som DR-barnestjerne

Det er efterhånden mange år siden, men da den nye 'Ex on the Beach'-deltager Amalie var 12 år gammel, deltog den i dag 20-årige kvinde i børnefjernsyn på DR Ultra.

Her lavede man et socialt eksperiment, hvor en gruppe børn indtog 'Ultrahuset - Her styrer vi'. I Ultrahuset var der ingen sengetid, ingen lektier og ingen forældre. Den eneste regel var, at man skulle hjælpe hinanden.

Programmet, der havde Joakim Ingversen som vært, havde også Amalie på deltagerlisten.

- Det var, da jeg var lille. Vi var seks børn, der skulle bo i hus sammen, og så havde vi hver især et afsnit, hvor vi fortalte om et dilemma, vi havde. Jeg kan også huske, at der var en overraskelse, hvor en kendt person holdt koncert, siger Amalie til Ekstra Bladet.

Amalie (t.v.) da hun deltog i det sociale eksperiment 'Ultrahuset' på DR. Foto: DR/Henrik Ohtsen

Hun husker tiden som barnestjerne på DR som god.

- Det var virkelig sjovt. Det her (Ex on the Beach, red.) er meget noget andet. Optagelserne til 'Ultrahuset' varede kun i fire dage, så jeg ved ikke, om det har betydning for, hvor jeg sidder nu, men måske det har betydet noget, at jeg allerede har prøvet at lave tv som barn.

Comebacket til skærmen er ingen tilfældighed. Amalie fortæller, at hun også søgte 'Ex on the Beach' i den seneste sæson, der blev filmet i Brasilien. Nu lykkedes det, og selvom det ikke er blevet til varme, sydlige himmelstrøg, kan hun bryste sig af at deltage i en All Star-sæson, hvilket hun kun synes er fedt.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg er havnet i det selskab - jeg må jo være helt unik. Det har de sagt til mig i hvert fald, griner hun og tilføjer:

- Jeg synes, det er fantastisk og en kæmpe cadeau at få, siger Randers-pigen.

Amalie er ny deltager i 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Hvordan det går Amalie i 'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay.

I videoen fortæller Amalie, hvorfor hun har meldt sig til programmet, samt hvad seerne kan forvente af hende.

