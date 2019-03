Her kommer han i problemer: Realitystjerne hader kondomer

'Ex on the Beach'-deltageren Mark Bøgelund er en mand, der står ved sine holdninger. Også de kontroversielle.

Én af den 24-åriges mærkesager er, at han nægter at bruge kondom. Det slog han fast, da Ekstra Bladet mødte ham i Mauritius forud for programmet, og da han sammen med 19-årige Amanda Mogensen gæstede Ekstra Bladets tv-studie, gentog han sin holdning til det beskyttende stykke gummi.

- De fleste piger burde have p-stav eller et eller andet. Det er sgu bare ikke det samme (med kondom, red.). Det er det ikke. Hvem gider drikke en gin & tonic uden gin i? Det er bare ikke det samme, siger han i videoen over artiklen.

Mærkelig indstilling

Kommentarer som denne giver Amanda Mogensen dog ikke meget for. Hun opfordrer Mark Bøgelund og andre unge mennesker til at tænke sig om.

- Nutidens Danmark og unge mennesker, de skal simpelthen blive bedre til, i hvert fald fyrene, at spørge 'er du på prævention', for det er der ikke nogen, der spørger om. Og det med at have den indstilling, at pigen skal være beskyttet enten ved p-piller, p-stav eller spiral, det er ikke noget, man kan gå ud fra, at pigen er. Det er en mærkelig indstilling at have, siger hun i klippet.

Hun fortsætter.

- Man er to om en tango. Kvinden har også et ansvar, men man skal huske at spørge: Er du på prævention?.

Mark Bøgelund og Amanda Mogensen havde en ophedet diskussion om prævention i studiet.

Ifølge Mark Bøgelund ødelægger det stemningen, hvis man først skal finde kondomet frem og montere det.

- Så er det nemmere at sige 'sveske, du må have et eller andet og ellers er det en fortrydelsespille næste dag'. Det har jeg gjort nogle gange. Når du er i det og er møghamrende liderlig, så gider du ikke høre på den der 'du skal lige have kondom på først'. Så skal du først åbne det og pille det på, siger han.

- Hvor lang tid tager det - 20 sekunder?

- Det er rigtigt nok, det tager ikke så lang tid. Men det er bare princippet, jeg gider sgu ikke bruge det. Det er måske også derfor, jeg har to børn, siger han.

Sviner ham til

Den noget kontroversielle holdning har han fået at høre for på de sociale medier, erkender han.

- Jeg har læst kommentarerne, der lyder 'måske han skulle tænke', 'han har to børn', 'er han dum eller hvad'. Sådan nogle kommentarer har jeg fået. Alt muligt bræk, siger Mark Bøgelund.

- Men er det ikke rigtigt?

- 100 procent, de skal bare lade være med at sige det, siger han.

Se den ophedede diskussion i videoen over artiklen, hvor det faktisk ender med, at Mark Bøgelund erkender fornuften i et kondom til slut.

'Ex on the Beach' kan ses søndag-tirsdag på Kanal 4 og streamingtjenesten dplay.