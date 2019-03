Her skal 'X Factor'-finalen afholdes

Når vinderen af årets 'X Factor' skal kåres om præcis fem uger, bliver det ikke på scenen i tv-studiet i Brøndby, hvor programmets liveshows hver fredag bliver afholdt.

Årets store finaleshow i 'X Factor' kommer nemlig til at løbe af stablen i Forum Horsens.

Det afslørede programmets vært, Sofie Linde, under fredagens liveshow.

X Faktor-vært afslørede i liveshow nummer to, hvor finalen skal afholdes. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Og det er ikke tilfældigt, at TV2 har valgt at rykke finalen til det jyske, fortæller underholdningsredaktør Dorte Borregaard.

- TV2 har hele tiden haft en klar ambition om at komme så meget rundt i landet som muligt med 'X Factor', og derfor er det med glæde, at vi kan afsløre, at vi afholder den store X Factor-finale i Horsens, siger hun i en pressemeddelelse.

Rundt i landet

TV2 og 'X Factor' har allerede været vidt omkring i landet.

De indledende auditions blev afholdt i Odense, Aarhus og København efterfulgt af Five Chair Challenge i Svendborg, bootcamp på Bornholm og liveshows i Brøndby.

Efter fredagens liveshow er der syv artister tilbage i sangkonkurrencen, men kun tre deltagere får en af de eftertragtede finalepladser.

Finalen i 'X Factor' afholdes fredag den 12. april og sendes live på TV2.