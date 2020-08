Her udfører verdensstjerne vildt stunt

Inden længe kan Tom Cruise opleves i den syvende i serien af 'Mission Impossible'-film, og selvom skuespilleren og Hollywood-stjernen netop er fyldt 58 år, ligger han ikke på den lade side.

Tom Cruise har altid været kendt for at udføre sine egne stunts, og 'Mission: Impossible 7' er ingen undtagelse.

I et videoklip fra optagelserne, som er kommet frem i flere internationale medier, ses en flyvende Tom Cruise midt i et vildt stunt.

Skuespilleren kører i klippet ud over en rampe på en motorcykel, hvorefter han lader motorcyklen falde og svæver videre holdt oppe af en snor.

Tom Cruise fortsætter videre, men holdes oppe af en snor. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge The Sun udføres springet i omtrent 48 meters højde. De oplyser videre, at Tom Cruise i forbindelse med indspilningerne til 'Mission: Impossible 7' også har sprunget i faldskærm fra mere end tre kilometers højde, fløjet en helikopter gennem London og ræset afsted på en BMW Superbike under en jagt i høj fart.

Filmen har efter planen premiere i november 2021.

Stuntet udføres næsten 50 meter over jorden. Foto: Ritzau Scanpix

