Historisk beslutning: Storfilm får også premiere på stream

Det er så sandelig nye tider i filmbranchen, der er blevet nødt til at tænke kreativt under coronaepidemien, der tvinger folk til så vidt muligt at blive inden døre og har lukket mange biografer.

Til det sidste har der været usikkerhed om lanceringsplanen for årets sidste Hollywood-blockbuster, men nu oplyser WarnerMedia, at 'Wonder Woman 1984' får amerikansk premiere i både biografer og på streamingtjenesten HBO Max 25. december.

- Det er en fantastisk film, der virkelig kommer til sin ret på den store skærm, og i samarbejde med vores event-partnere vil vi tilbyde den mulighed for vores forbrugere i USA, hvor biograferne er åbne. Vi er klar over, at mange forbrugere ikke kan gå i biografen på grund af pandemien, så vi vil også gerne give dem mulighed for at se Wonder Woman 1984' via vores HBO Max-platform,' udtaler Ann Sarnoff, administrerende direktør for WarnerMedia.

Uhørt før corona

En beslutning, der ville være uhørt før corona, og det skabte da også røre, da Disney tidligere på året meldte ud, at de dropper biografen og sender 'Mulan' direkte på Disney+, hvor den i Danmark kan streames fra 4. december. Også Pixar-filmen 'Soul' hopper over biografen i de lande, hvor Disney+ er tilgængelig. Den kan streames fra 25. december.

I sommer indgik film-producenten Universal og den amerikanske biografkæde AMC en aftale om at sænke biografernes eksklusive filmrettigheder fra 90 til 17 dage. Og biograferne er da også stadig så vigtige for producenternes indtjening, at mange premierer i år blot er blevet udskudt til 2021. Blandt andet 'Top Gun: Maverick' og James Bond-filmen 'No Time to Die.'

Ifølge WarnerMedia vil 'Wonder Woman 1984' være tilgængelig på HBO Max i en måned. Filmen vil få en 'normal' biografpremiere i Danmark og resten af verden 16. december - altså en uge før USA.

