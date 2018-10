Historisk ringe: Kæmpe fiasko for 'Live'

Seertallene for DRs musikkonkurrence 'Live' har været historisk dårlige.

I aften klokken 20 er det den store finale, hvor Danmarks næste liveartist bliver kåret. Men det er det nok de færreste, der har opfattet. Programmet har de seneste tre fredage haft færre end 200.000 seere på trods af en placering i såkaldt 'primetime' fredag aften.

Med et gennemsnitligt seerantal på 285.000 er programmet det mindst sete fredagsunderholdningsprogram i over 20 år. Det viser en gennemgang af tal fra Kantar Gallup TV-Meter og Seer-undersøgelsen.

Ekstra Bladets film- og tv-anmelder Henrik Queitsch kalder da også DRs seneste bud på fredagsunderholdning for 'en fiasko'.

- Det fungerer simpelthen ikke. Alle kan gennemskue, at det bare er en billig kopi af 'X Factor'. Sanne Salomonsen og Lina Rafn fungerer ikke sammen som dommere. De har ingen kemi og er alt for søde og pæne. Og de medvirkende er ikke særlig interessante. Det er ganske enkelt dårligt tv, lyder den hårde dom.

Til sammenligning fulgte 1,5 millioner danskere i gennemsnit de 11 sæsoner af 'X Factor'.

Kvaliteten fejler ikke noget

Men at få mange seere var slet ikke meningen med 'Live', fastslår DRs underholdningsredaktør, Jan Lagermand Lundme.

- Det har ikke været fokus at få kæmpehøje seertal. Det har været fokus at prøve noget af og at formidle musik på en ny måde. Når man gør det, ved man godt, at man tager en chance. Det havde selvfølgelig været skønt, hvis der havde været flere seere. Men programmets kvalitet fejler ikke noget, fastslår han over for Ekstra Bladet.

- Det er seerne tydeligvis ikke enige i. Det er det mindst sete program i 20 år?

- Jo, men som jeg også sagde, har det ikke været det, der har været hovedformålet. Dermed ikke sagt, at vi ikke gerne ville have haft flere.

- Vil du betegne 'Live' som en succes?

- Nej. Jeg vil betegne det som en succes inden for at prøve noget nyt af. Men hvis du ser på seertallene er det klart, at det ikke er en succes.

Pelle Peter Jensen, Sanne Salomonsen, Lina Rafn og vært Kristian Gintberg er holdet bag 'Live'. Foto: Linda Johansen

'Live' kom da også særdeles dårligt fra start, da dets app brød sammen under første live-udsendelse, hvilket fik utallige frustrerede fjernsynsseere til at rase over det danskudviklede program.

Interaktivt element

Se også: Udskældt DR-program flytter TV Avisen

Historisk svær plads

Det siges, at det ikke er en skam at tabe til en bedre spiller, og her skal det retfærdigvis indskydes, at 'Live' er oppe imod en tung én af slagsen. Nemlig hovedkonkurrenten TV2s 'Vild med dans', der siden premieren i 2005 har samlet 1,2 millioner seere i snit i de tre måneder, dansedysten varer.

- Det betyder helt klart noget, at de lægger sig over i 'Vild med dans', som er så populært, medgiver Ekstra Bladets anmelder.

Det er svært at tage kampen op mod 'Vild med dans', der i snit følges af 1,2 millioner danskere. Foto: Mogens Flindt

Andre DR-programmer, der har søgt at tage den ulige kamp op som eksempelvis 'Mentor' fra 2003, og 'Flashback' fra 2017, har også fejlet, men dog ikke så slemt som 'Live'.

Interaktivt element

Men hvad er så god fredagsunderholdning?

- Hvis jeg havde den præcise opskrift på dét, havde jeg nok en noget højere månedsløn, konstaterer Henrik Queitsch med et grin.

- Men overordnet skal det henvende sig til en bred aldersgruppe, så man kan se det sammen som familie. Det skal have et socialt element - at man taler sammen om det modsat eksempelvis en film. Og så skal det helt have et konkurrenceelement, lyder det fra Queitsch, der selv fremhæver 'X Factor' som et bud på noget af det bedste fredagsunderholdning gennem tiden.

DRs underholdningschef Jan Lagermand Lundme oplyser til Ekstra Bladet, at man endnu ikke har besluttet, om der kommer endnu en sæson af 'Live'.

Finaleafsnittet af 'Live' sendes fredag klokken 20. Ugen efter sender DR1 en ny omgang 'Hvem var det nu vi var'.

Sådan gjorde vi Ekstra Bladet har set på tv-programmer på DR1 og TV2 på fredage mellem klokken 19.55 og 20.15. Tallene stammer fra Kantar Gallup TV-Meter og Seer-undersøgelsen. Sportsbegivenheder, film og enkeltstående programmer som eksempelvis dokumentarfilm er ikke regnet med. Vi har set på perioden 1. januar 1998 til 13. oktober 2018. Bemærk: Fra 2008 har Kantar Gallup inkluderet tidsforskudt sening op til syv dage efter broadcast i sin måling.

Se også: Av av av! 'Live!' smadret af 'Vild med dans'