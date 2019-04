Historisk ringe: Seerne flygter fra 'X Factor'

Da Blachman, Oh Land, Ankerstjerne og de tilbageværende 'X Factor'-deltagere fredag aften tonede frem på danskernes tv-skærme, var der et rekordstort antal seere, der valgte at skifte kanal.

De nyeste seertal fra Gallup viser nemlig, at kun 958.000 seere så med, da TV2 blændede op for femte liveshow af 'X Factor' i fredags, og dermed landede seertallene for første gang længe under den magiske million.

Sammenligner man de seneste seertal med premiereafsnittet 4. januar, så hele 400.000 færre seere med fredag aften.

Kun fire gange tidligere i sin snart 12-årige historie har den danske version af 'X Factor' haft under en million seere.

Efter faderens død: Det var virkelig hårdt

Selvom seertallene fredag derfor var rekordlave, tager TV2's underholdningsredaktør, Dorte Borregaard, tallene med ophøjet ro.

Ifølge hende havde de hos TV2 forventet lavere seertal ved fredagens liveshow, fordi gruppen Maria & Bea kort forinden havde måttet forlade programmet på grund af et tragisk dødsfald i Beas nærmeste familie. Derfor blev ingen af de tilbageværende deltagere stemt ud under sidste liveshow.

'Det var jo en særlig aften i fredags, hvor vi ikke havde et afgørelsesprogram. Dermed var der mindre spænding om aftenens udfald, og vi var forberedt på, at seertallet ville falde en smule på selve aftenen', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Maria & Bea udgik af fredagens liveshow, efter Beas far døde af en hjerneblødning. Foto: Mogens Flindt

Mange streamer

Underholdningsredaktøren fortæller dog, at mange danskere efterfølgende har streamet programmet.

'Vi kan heldigvis konstatere, at mange efterfølgende har set programmet via TV2 Play, catch-up service eller egen optagelse, og derfor er seertallet i skrivende stund vokset til 1.019.000. Det er vi godt tilfredse med, lyder det fra Dorte Borregaard.

'Dette seertal til udsendelsen 29. marts kan endda vokse yderligere en smule, inden det endelige og officielle seertal er opgjort hos Gallup. Det sker mandag 8. april og udsendes via Gallups ugentlige pressemeddelelser', fortsætter hun.

Disse tal er dog ikke tilgængelige for Ekstra Bladet.

Efter tragisk dødsfald: - Det slet ik’ det sidste I har set af os

Klar til semifinale

På trods af de lave seertal i sidste uge ser Dorte Borregaard nu frem mod fredagens semifinale, hvor seerne skal bestemme, hvilke tre af de tilbageværende deltagere Echo, Live, Benjamin og Kristian Kjærlund, der skal gå hele vejen til den store 'X Factor'-finale i Horsens næste fredag.

'Nu glæder vi os til en fantastisk semifinale fredag, hvor det afgøres, hvilke tre deltagere der skal kæmpe om vindertrofæet i et brag af en 'X Factor'-finale i Forum Horsens', lyder det fra underholdningsredaktøren.

I fredagens semifinale skal deltagerne synge to sange hver. En sang under temaet 'One Hit Wonder' og dernæst skal deltagerne synge en sang med en dansk kunstner.

I december 2017 meddelte TV2, at de købte succesen 'X Factor' efter 11 sæsoner hos DR, men alle seerne er tilsyneladende ikke fulgt med under skiftet fra DR til TV2.

Om kanalen formår at få vendt de dalende seertal med fredagens semifinale, må tiden vise.

Chok: Maria og Bea udgår af 'X Factor'