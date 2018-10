Hørte du det også? Kæmpe knald i 'Vild med dans'

En sprunget elpære tog opmærksomheden, da Britt Bendixen var ved at give kritik i fredagens udsendelse

Et højlydt knald afbrød Britt Bendixens talestrøm over for Emmelie de Forest og Frederik Nonnemann, sangerens dansepartner, i fredagens udsendelse af 'Vild med dans'.

Britt Bendixen var ellers godt i gang med at give danseparret, der også endte med at ryge ud i fredagens program, kritik og et par råd med på vejen.

Det viste sig senere, at det var en af elpærerne i kulissen, der sprang med et drøn.

- Det var et kæmpe brag, konstaterer dommeren efter programmet.

Ifølge den 76-årige danselærer var knaldet så tilstrækkelig højt, at det lige så vel kunne have været et skud.

- Det må have været en projektør, der sprang. Jeg kunne godt have ignoreret det, men jeg valgte at bemærke det, fordi så kan man også mærke, at det er live-tv, forklarer hun.

Ligesom en eksamen

Som Britt Bendixen selv husker det, gjorde hun debut i live-tv til en quiz for omkring tre årtier siden.

Dengang var hun rystende nervøs, men Bendixen har siden fået store mængder erfaring og kan nu bedre nyde at være til eksamen, som hun kalder det.

- Jeg synes, at det er sjovt. Det er en challenge til en selv. Man skal være på. Man skal være bevist om, hvad man siger.

- Det er en eksamen, man er til hver fredag, og man håber bare, at man gør det godt nok, siger hun.

