- Hold fucking kæft

Simon Pegg hylder Black Lives Matter-kampen for mere mangfoldighed i samfundet og i filmbranchen - og skuespilleren raser mod dem, der forsøger at kæmpe imod

Black Lives Matter-bevægelsens kamp for lige rettigheder for alle uanset farve har for alvor taget fart i den seneste tid, og filmindustrien er et af de steder, hvor der for alvor bliver råbt op i et forsøg op at lave ændringer.

En række animerede serier - blandt andre 'The Simpsons', 'Family Guy' og 'The Cleveland Show' - har fjernet hvide personer, der lagde stemme til mørke karakterer, mens Alison Brie har undskyldt for, at hun i seks år lagde stemme til vietnamesisk-amerikanske Diana Nguyen i Netflix-serien 'BoJack Horseman'.

Den engelske skuespiller Simon Pegg hylder kampen for mere mangfoldighed i filmbranchen - og i samfundet generelt.

Det siger han i et interview med The Guardian, hvor han fortæller, at han på det seneste har holdt møder med folk som Cephas Williams fra '56 Black Men' for at hjælpe sorte skuespillere, forfattere og instruktører med at komme ind i branchen.

Simon Pegg har medvirket i en lang række film, siden han blev en del af branchen. Foto: Anthony Harvey/Shutterstock

Han sender desuden en opsang til alle de folk, der forsøger at modarbejde Black Lives Matter.

- Alle, der brokker sig over det, skal bare holde fucking kæft, for tiden er inde til det, siger han og fortsætter:

- Filmindustrien ville være en meget sundere branche og et mere interessant sted, hvis der var flere stemmer, forskellige historier og forskellige erfaringer. Den er så domineret af én bestemt stemme og ansigtsfarve, lyder det fra Simon Pegg.

Han tilføjer, at det gør branchen kedelig, når det kun er den ene stemme, der dominerer. Han slår desuden fast, at det ikke kun er et spørgsmål om race, men også køn.

- Vidste du, at 'Lost Transmissions' (som Simon Pegg medvirkede i i 2019, red.) var den første film, jeg medvirker i, hvor en kvinde var instruktør? Efter 20 år i filmbranchen! Hvor foruroligende er det lige?

50-årige Simon Pegg har medvirket i en lang række film i sin tid i branchen - blandt andre fire 'Mission Impossible'-film, 'Shaun of the Dead' og 'Hot Fuzz'.