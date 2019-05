Hov, så du det? Kendt dansk arkitekt var med i seneste 'Game of Thrones'-afsnit

Det var nemt at overse, men den helt vakse læser har måske spottet den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels i omstridt afsnit af 'Game of Thrones'

Det var lidt af en overraskelse for de fleste, da den danske skuespiller og komiker Frank Hvam pludselig dukkede op i den sjette sæson af 'Game of Thrones'.

Nu har endnu en dansker taget fusen på os, for hvem skulle lige have troet, at den internationalt anerkendte arkitekt Bjarke Ingels skulle blive den næste dansker til at vise sit ansigt i HBO's hitserie?

Det var Bjarke Ingels selv, der for tre dage siden afslørede på sin Instagram-profil, at han var taget til King's Landing. Her har han delt et billede af sig selv, hvor han sidder og skåler med Nikolaj Coster-Waldau. Til billedet skrev han 'Kicking it in Kings Landing'.

Og ganske rigtigt. Den helt vakse læser spottede måske allerede mandag stjernearkitekten, der gjorde det som statist i den voldsomme, lange krigsscene i det femte afsnit af sæson otte, 'The Bells', hvor King's Landing, dens hær og dens indbyggere møder sin grufulde skæbne.

Helt præcist 27 minutter og 15 sekunder inde i det 80 minutter lange afsnit træder Bjarke Ingels' ansigt i et kort øjeblik frem, da Arya (Maisie Williams) går gennem byen for at forsøge at nå til dronning Cersei (Lena Headey). Det opdagede Euroman efter at have trawlet afsnittet igennem i jagten på arkitekten.

Der var han jo, den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels. Foto: HBO

Overfor DR bekræfter Bjarke Ingels, at det er ham, der kan ses i det seneste 'Game of Thrones'-afsnit.

- Jo, det er mig, siger han til DR, og fortsætter:

- Og så kan der vist heller ikke koges mere suppe på den sag.

Foruden Bjarke Ingels har danskerne Nikolaj Coster-Waldau, Dar Salim, Birgitte Hjort Sørensen, Pilou Abæk og Frank Hvam også haft - større og mindre - roller i den populære HBO-serie.