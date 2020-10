Hübbe lukker helt i: Ingen kommentarer

Nikolaj Hübbe kom i vælten for en joke om Morten Østergaard under fredagens 'Vild med dans', men ønskede ikke at tale med Ekstra Bladet om joken efterfølgende

Fredag aften løb dommer Nikolaj Hübbe med opmærksomheden.

Det skete, da samtalen under aftenens 'Vild med dans' faldt på nydanser Kristian Bech, der fortalte, at han har fået tonsvis af lumre tilbud fra modne kvinder, efter de har set ham på skærmen i 'Vild med dans'.

- Det har været helt vildt, lød det i den forbindelse fra Khristian Bech.

- Har du fået nogle lumre beskeder, Hübbe, lød det derefter fra værtinde Christiane Schaumburg-Müller henvendt til dommeren Nikolaj Hübbe.

- Desværre ikke. Ikke så meget som en hånd på låret, grinede Hübbe og kom dermed med en stærk hentydning til sagen om Morten Østergaard, der forleden trak sig som politisk leder fra Radikale Venstre efter flere sager om sexistisk adfærd.

Blandt andet har han erkendt, at han har taget sin parti-kollega Lotte Rod på låret for ti år siden.

Den joke skabte i den grad røre blandt seerne, der var hurtige på tasterne til at kritisere dommeren.

'Det er bare for meget', skrev en for eksempel, mens en anden konkluderede, at det var 'for tidligt at joke om den slags'.

En kommentar fra Hübbe vakte særlig opmærksomhed under fredagens 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Selv havde Hübbe ikke meget at tilføje, da Ekstra Bladet forsøgte at få en kommentar fra ham efter fredagens udsendelse.

Her skyndte han sig ud backstage, inden pressen fik mulighed for at tale med ham, og da Ekstra Bladet via TV2 efter længere tid kom igennem til Hübbe, lød meldingen, at han ingen kommentarer havde til joken.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra TV2, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

