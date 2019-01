Hun blæste 'X Factor' omkuld: Far begyndte at græde

Dommerne kunne slet ikke stå for 20-årige Albi, der ikke havde fortalt familien, at hun skulle være med i tv-showet

Danmarks mest populære underholdningsprogram, 'X Factor', er tilbage.

Og hvis man allerede nu skal pege på en, der kan nå liveshowsene, så er 20-årige Albina med kunstnernavnet Albi et rigtig godt bud. Hun var hamrende nervøs, da hun skulle ind foran dommerne, men det var ikke til at se, da hun blæste dem omkuld med sin version af Katy Perrys 'The One That Got Away'.

- På en eller anden måde er det totalt feje hold at sidde med sådan nogle store Disney-glugger. Hvor er du bare smuk. Jeg bliver helt forelsket, lød det fra Ankerstjerne.

Den normalt så bidske Thomas Blachman måtte også hurtigt overgive sig:

- Hold kæft, hvor er du dygtig. Du er virkelig vild. Det er du fandeme, lød det fra Thomas Blachman, og da Ekstra Bladet fanger Albi over telefonen, er entusiasmen stadig stor.

Men hun kan faktisk ikke huske dommernes fine ord.

- Det var helt surrealistisk selv at være der. Jeg er vant til at se 'X Factor' på tv, og pludselig står man i det. Det var en masse følelser, der ramte, og jeg kunne slet ikke skille dem ad, siger hun og bryder ud i et grin.

- Jeg må ærligt indrømme, at det var, som om jeg fik et blackout. Jeg kan nærmest ikke huske andet end Disney-kommentaren fra Ankerstjerne. Da jeg så det på tv, var jeg overrasket og tænkte 'Gud, det er sgu da rigtigt'.

Rigtig nervøs

For det var ikke sjovt at være i Albis sko, inden det blev hendes tur.

- Jeg var rigtig, rigtig nervøs. Jeg fik at vide, at jeg ikke så nervøs ud eller virkede nervøs, men jeg var så nervøs og prøvede bare at kamuflere det. Mine veninder var også nødt til at berolige mig inden. For mig er det alt eller intet, når det kommer til musik. Jeg vil gerne præstere 100 procent, forklarer hun.

Albi har både en Instagram-konto og en YouTube-konto, hvor hun lægger coverversioner op, og hun har tilmeldt sig 'X Factor' for at udkomme med sin musik på en bredere platform.

Går helt galt

Allerede 1. januar lagde TV2 en video op med Albis audition, og siden er hun blevet en populær ung kvinde.

- Det går helt galt. Jeg får rigtig, rigtig mange venne- og beskedanmodninger. Det er fedt og sødt af folk. Jeg får også mange nye følgere på Instagram, så jeg kan godt mærke, at nu begynder det, siger hun.

- Man går fra at være anonym til at være en lille smule kendt, og det er lidt sært. Men folk skriver kun positive ting, som at jeg har en megafed stemme, og at de hepper på mig hele vejen. Det varmer da om hjertet, så jeg prøver at svare alle og sige tak.

Far græd

I programmet fortalte Albi, at hendes familie ikke vidste, at hun skulle til audition. Moderen har faktisk været sangerinde og et kendt navn i Kosovo og Albanien. Derfor forventede Albi, at moderen ville begynde at græde, når hun hørte, at datteren nu skal til at begå sig i 'X Factor'. Men sådan udviklede det sig ikke.

- Jeg blev spurgt i programmet, hvordan jeg troede, at mine forældre ville reagere, og der svarede jeg, at jeg troede, min mor ville begynde at græde. Men det var faktisk min far. Han begyndte at græde, da han hørte det. Jeg ser aldrig min far græde, så det betyder da meget for mig, at han blev så rørt, siger hun.

Med tre gange ja fra dommerne gik Albi sikkert videre til '5 chair challenge'. Hvordan det går hende, kan ses fredag på TV2.