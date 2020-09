- Hun er vildt sej

I den kommende sæson af 'MasterChef', der får premiere i 2021, vil man for første gang herhjemme kunne opleve en kvindelig dommer, når køkkenchef hos Kiin Kiin, Dak Wichangoen, indtræder på linje med den mangeårige dommertrio; Thomas Castberg, Jesper Koch og Jakob Mielcke.

Sidstnævnte er for tiden aktuel i tv-programmet 'Hell's Kitchen', der blev filmet sidste år. For tiden optager han 'MasterChef', og han hilser den nye dommer velkommen.

- Det går forrygende, Dak er fantastisk. Jeg har kendt hende i mange år, og hun er en super dygtig kok, siger Jakob Mielcke til Ekstra Bladet.

Han pointerer, at hun styrer en af Københavns gode restauranter, og at hun ikke er kommet sovende 'til noget som helst'. Hun er blandt andet uddannet under Jesper Kochs ledelse i Aarhus. Ifølge Jakob Mielcke giver hun det kendte madprogram en ny dimension.

- Hun er et godt indspark i et dommerpanel af hvide, midaldrende mænd, hvor det med at få nogle andre øjne på kan være super godt. Hun kommer til at blive en succes. Jesper (Koch, red.) stod også og flagrede lidt alene i de der blomstrede skjorter. Det giver noget at få en ind, der har ligeså vilde farver på som ham, griner han.

Dak er et godt indspark i dommerpanelet, mener Jakob Mielcke. Foto: TV3

Han er dog i tvivl om, hvor meget det ændrer på selve programmet at få en kvindelig dommer.

- Jeg har stået ved siden af mange dommere i programmet. Jeg har lavet det med Henrik Boserup, Morten Herman og David Johansen plus de nuværende. Jeg synes, der har været en del dommere inde, så jeg ved ikke, om det ændrer noget. Men der kommer en fagligt dygtig kok ind, som giver sit perspektiv, og det synes jeg giver et friskt pust.

- Hun er sej, jovial, taler fuldstændigt vestjysk drevent, og så kommer hun ind med sit feminine aftryk både fysisk og madmæssigt, og det synes jeg kun er en god ting.

Optagelserne er godt i gang. Hvordan det går kan ses, når 'Masterchef' rammer skærmen i 2021.