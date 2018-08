Hun tror ikke sine egne øjne: - Ej, boller i???

Der er knald på i aftenens afsnit af realityprogrammet 'Ex on the Beach', hvor Morten og Stine er bedøvende ligeglade med, at der er tilskuere på

'Ex on the Beach' kan endnu.

Det mildest talt sexglade realityprogram bliver i aften taget til nye højder, da ekskæresterne Morten og Stine går til den med Kevin og Julie liggende i samme rum kun få meter væk.

- Ej, boller i???, lyder det forfærdet fra Julie.

Ja, Julie. Det gør de.

Dermed beviser muskelbundtet Morten endnu engang, at han formår at sno damerne om sin lillefinger. Det er således ikke mere end et par afsnit siden, at han kaldte Stine for 'luder', hvilket tilsyneladende kun har haft en ophidsende effekt.

Se det mildest talt opsigtsvækkende klip herover, hvor Julie og Kevin kan konstatere, at de befinder sig midt i en hed omgang 'amatørporno'.

