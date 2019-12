Husk det nu: I aften er der kalenderkrig

Dramaet om 'Tinka og Kongespillet' rykker i aften sendetidspunkt og bliver sendt lige over for DR's 'Julestjerner'

Tinka skal ikke kun have det magiske sværd klar til kamp mod Falke i aften. Halv-nissen skal også i direkte fight mod Sus, Bob og Tom i DR's 'Julestjerner'.

Der udbryder nemlig kalenderkrig klokken 19.30, når de to julekalendere i aften bliver sendt lige over for hinanden.

Grunden er, som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, at TV2 har fået mulighed for at vise El Clásico - altså fodboldkampen mellem Barcelona og Real Madrid.

Rasende seere: - Det er en ommer, TV2!

Erfaringen viser, at der ikke skal pilles ret meget ved julekalenderne på tv, før forældre og skuffede børn når helt op i det røde felt. Men TV2 har købt rettighederne til spansk og italiensk fodbold til deres nye sportskanal TV2 Sport X og har derfor fået mulighed for at vise El Clásico på TV2's hovedkanal. Det skal udnyttes, har sportschef Frederik Lauesen tidligere sagt til Ekstra Bladet.

- Vi har naturligvis overvejet det grundigt, men det er lidt et luksusproblem at have to så gode ting at vise. Og vi har jo tidligere år flyttet julekalendere på grund af håndboldkvindernes slutrunder.

Frederik Lauesen kaldte det i sidste uge for et 'first world-problem', hvis flytningen af Tinka giver ballade.

- Der er så mange alternativer, hvis man gerne vil se julekalender til almindelig tid, sagde sportschefen.

Husker du Martine fra 'Julestjerner'? Her er hun i dag

Og Frederik Lauesen har ret. Der er masser af muligheder for, at krigen ikke behøver at bryde ud i lys lue hjemme i de julepyntede stuer.

Begge julekalendere kan ses døgnet rundt på nettet, og 18. afsnit af føljetonen om Tinka vil endda ligge gratis på TV2 Play hele onsdag 18. december. Derudover sender TV2 'Tinka og kongespillet' på TV2 Charlie til normal julekalender-tid klokken 20.

Tinka-stjerne har berømte forældre: Kan du gætte hvem?