Husker du kikset kanin fra 'Big Brother'? Her er den i dag

Det blev et kæmpe hit, da en kanin i 'Big Brother' væltede rundt tilbage i 2014.

Kaninens fornemme opgave var at tage deltagernes is, og snedigt udskifte dem med gulerødder.

Det lykkedes da også, men først måtte kaninen en tur på numsen, da den skvattede over de pelsede ben.

Men siden kaninen hoppede ud af 'Big Brother' har der ikke været meget information om, hvor den befandt sig.

Her er den

Indtil nu.

I programmet 'Koch'en på toppen' kan man nemlig se, at kaninen har skiftet 'Big Brother' ud med 'Masterchef', hvor den for tiden slår sine folder.

Her kan man se den glade Jepser Koch spørge til, hvorfor der er kage under pausen fra at filme 'Masterchef', og her får han forklaret, at det er fordi man kroner månedens medarbejder, og at det er kaninen fra 'Big Brother', der kommer dansende ind med lækre sager.

- Castberg denne der ville da klæde dig, lyder det fra Jepser Koch, da det karakteristiske kaninhoved kommer ind til de to dommere.

- Jeg skal bare lige se, hvordan du ser ud med den først, lyder det tilbage fra Castberg, der får Jesper Koch til at iføre sig hovedet.

Bagefter prøver Castberg naturligvis også hovedet, der ifølge Jesper Koch klæder ham enormt godt.

- Han ser sød og rar ud med den på.

Castberg får også prøvet det legendariske hoved. Foto: Nent group

Det bliver da også aftalt, at Jesper skal have den på i sin næste masterclass - hvis der vel og mærket indgår kanin.

Da programmet kom ud i 2014 var det især deltageren Davids grin, der fik folk til at gå helt amok over klippet med kaninen.

Han kunne slet ikke styre sig, da den pelsede rekvisit faldt ned.

Klippet er blevet set over tre millioner gange, så der må siges, at være tale om en ikonisk kanin.