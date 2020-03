En forventning om at det aldrig kunne lade sig gøre, fik 34-årige Helene Thyrsted til at google sætningen; 'Hvem gider at knalde en tyk pige?'.

De fleste dokumentarer og fiktionsfilm, der omhandler større kroppe, fokuserer oftest på slankekure og vægttab.

Mini-serien 'Jeg er tyk' fokuserer på det stik modsatte. Her følger man Helene Thyrsted og hendes tanker om at have en tyk krop.

- Det er en desperat handling af mig, der søger en form for bekræftelse. Det er næsten et håbløst råb ud i kosmos; 'er der ikke nok nogle, der vil sige, at jeg er god nok?', siger Helene Thyrsted til Ekstra Bladet.

Hun havde forventet et negativt svar på sin googlesøgning.

I stedet opdager Helene Thyrsted gennem Instagram en bevægelse af andre tykke kvinder rundt omkring i verden, der ikke skammer sig over deres kroppe. Kvinder, der har lært at leve med, hvordan de ser ud.

- I min verden er det jo en endegyldig sandhed, at man ikke kan være attraktiv som tyk, at man ikke kan være lykkelig som tyk, og at man ikke kan have et godt liv. Så at nogen skrev på sort og hvidt, at det kunne man godt, var enormt overvældende. Det var en stor aften, siger Helene Thyrsted.

På hendes Instagram poster hun også selv billeder af sin krop, hvor hun beskriver, hvordan hun ser sin egen krop, nemlig smuk.

Et nyt perspektiv på at være tyk

Det var også igennem Instagram, at de to instruktører, Louise Detlefsen og Louise Unmack Kjeldsen, fik ideen til at lave en dokumentar om tykke mennesker, der har det godt med sig selv.

- Vi ser nogle tykkere kvinder på Instagram, der umiddelbart ikke har ambitioner om at skulle tabe sig, og det ser ud som om, at de står ved deres kroppe og er glade for dem. De har sluppet skammen om at være tykke, hvilket vi var rigtig interesseret i, siger Louise Unmack Kjeldsen til Ekstra Bladet.

Ambitionen med dokumentaren var nemlig at flytte publikums perspektiv på tykke kvinder og på deres egen krop.

- Vi har aldrig set dokumentarer eller fiktionsfilm, hvor tykke er tilfredse. Det handler altid om, at tykke skal tabe sig og igennem slankekure, før de kan få ham, de er forelsket i, eller om den tykke klodsede veninde til den tynde smukke hovedperson. Vores ambition var at lave en film, der ikke var set før, med tykke mennesker, hvor historien ikke omhandler, at de skal være tynde, siger Louise Unmack Kjeldsen.

Interview med Helene Thyrsted Hvorfor er det et vigtigt budskab? - Det er et budskab, der kommer af min egen udvikling og mit eget svære forhold til min krop, der udspringer af et samfund, der giver de fleste af os nogle skæve forhold til vores kroppe. Det handler om, at vi alle sammen bliver løjet til og om, at der er en bestemt måde, vi skal have en krop på, før man er acceptabel. Det, synes jeg, er vigtigt at sige ikke er rigtigt. Fylder det meget hvad andre synes om dig? - Det rager ikke mig, hvad en enkel person synes om min krop. Hvad samfundet synes om min krop, det påvirker mig stadigvæk, fordi det afgør, hvordan jeg bliver behandlet. Det afgør, om der bliver lavet tøj, jeg kan passe, og om jeg kan få lov til at se nogen, der ligner mig i fjernsynet. Er det vigtigt for dig, at forskellige kroppe er repræsenteret i mediebilledet? - Det er vigtigt, at der er flere kroppe, der bliver repræsenteret i samfundet. Det handler ikke kun om min kamp og krop. Det handler om, at vi skal se repræsentationer af alle slags folk. Det er ikke kun mig, der er underrepræsenteret. Hvorfor er det vigtigt for dig? - Vi skal ikke gøre os fortjent til at findes, vi må alle sammen være her. Det er ikke Super Mario, det er okay, hvis du ikke samler alle mønterne. Det er et super vigtigt budskab. Vis mere Luk

Første del af 'JEG ER TYK' har premiere i aften kl. 20.00 på TV2.

Andet afsnit sendes 2. april kl. 20.00 på TV2.