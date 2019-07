Hvem skal afløse Britt Bendixen?

En bypassoperation har sat en stopper for, at Britt Bendixen skal vurdere, om fodballer og hæle er placeret rigtigt, når 'Vild med dans' går i luften med sin 16. sæson i efteråret.

Den 77-årige dansedommer havde ellers takket ja til at sætte sig bag dommerbordet en sidste gang, inden hun ville overlade pladsen ved siden af Anne Laxholm, Jens Werner og Nikolaj Hübbe til en anden efter den kommende sæson.

Men helbredet har sat en stopper for Britt Bendixens 15. sæson af 'Vild med dans', og nu skal TV2 i noget nær 11. time finde en, der har 12 fredage ledige i kalenderen i efteråret og kan overtage hendes plads.

- Britt er jo en kæmpe kapacitet og ikke en dame, man bare sådan lige kan skifte ud. Så lige nu holder vi alle muligheder åbne for hvordan årets dommerbord skal se ud. Derfor har vi også tænkt os at bruge al den tid, vi kan - så der er ikke et hurtig løsning lige rundt om hjørnet, siger 'Vild med dans'-redaktør Thomas Strøbech til Ekstra Bladet.

Et bud kunne være Mads Vad. Han har i årevis danset med i programmet, som han medvirket i 13 gange og vundet med både Cecilie Hother og Mie Skov.

Vad har meddelt, at han ikke danser med i år, da han og hans kone, Nana, for kort tid siden blev forældre.

- Jeg har været med i 13 år i træk og elsker programmet overalt i verden, men jeg har sammen med Nana mærket efter, og det rigtige er, at jeg melder fra denne gang, har han tidligere sagt.

Viktoria Franova tilbage i 'Vild med dans' - ikke dårligt, vil mange mænd sikkert mene. Foto: Kristian Linnemann

TV2 kunne også hive 'Vild med dans'-baben Viktoria Franova op af hatten og sætte hende bag dommerbordet. TV2 har adskillige gange spurgt hende, om hun har lyst til at gøre comeback i programmet. Nu er chancen der.

Marianne Eilhilt er også er oplagt bud. I mange år var hun synonym med dansedysten, men siden hun blev mor, føler hun ikke, at hun har haft tiden til al den træning, det kræver at være i programmet som danser.

- Men jeg vil da blive beæret, hvis TV2 spørger mig, om jeg vil være dommer. Så vil jeg overveje det, men der er mange ting, der skal falde på plads først, hvis det skulle blive til noget, siger Marianne Eihilt til Ekstra Bladet.

Marianne Eihilt driver i dag sit eget dansestudio i Aarhus. Foto: Privatfoto

Hun afviser, at hun allerede er blevet spurgt, og hun har da også altid sagt, at dommertjansen ikke ville være noget for hende.

- Men måske alligevel.... Nu er tingene kommet lidt på afstand. Tidligere havde jeg svært ved at se det, for jeg ville have svært ved at komme med kritik, når jeg ved, hvor meget arbejde det kræver at være med i programmet. Men man kan jo altid give konstruktiv og brugbar kritik, siger hun.

Soffie og Jesper Dalsgaard er vilde med 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Soffie Dalsgaard er også klar til at overveje situationen, hvis TV2 skulle ringe og spørge, om hun vil overtage dommertjansen.

- Jeg vil tage det op til overvejelse, men det hele skal jo hænge sammen. Men vi har altid været villige til at hjælpe programmet, og det gør vi gerne igen, siger Soffie Dalsgaard, der er gift med danseren Jesper Dalsggard, som hun driver et dansestudio med.