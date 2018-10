Hvor længe skal der gå inden tv-sex?

Nathalie mener sagtens, at hun kan klare sig uden sex i alle de seks uger, som det tager at filme 'Love Island'. Det er fyrene ikke enige i

Der var engang, hvor sex på tv var et særsyn.

Det er det bestemt ikke længere og med Kanal 4-programmet 'Ex on the Beach' blev tv-sex taget til nye højder. Mandag aften havde TV3 så premiere på den nye realitysatsning 'Love Island', hvor 11 smukke unge mennesker jagter kærligheden.

Her er oplægget, at der ikke skal være så meget fokus på sex. Programmet skal i stedet handle om kærlighed og relationer. Påklædt, vel at mærke. Og det deler vandene.

- Hvis man kan finde kærligheden derhjemme og gå seks uger uden at være sammen, så kan man vel også gøre det her, siger 23-årige Nathalie Loglo, da Ekstra Bladet møder deltagerne på Gran Canaria, hvor optagelserne finder sted netop nu.

Se også: Iskold start på nyt tv-program: Her vrages to piger på samme tid

For nogle vil seks uger være længe, men ikke Nathalie Loglo.

- Jeg synes, at seks uger er 'piece of cake'. Jeg har ikke noget imod, at andre har sex, men det bliver ikke mig.

Max tre dage

Hos fyrene er holdningen dog en helt, helt anden.

- Hvis vi begge finder hinanden interessante, og der er kemi allerede fra første dag, så vil jeg mene, at det bør ske efter to-tre dage, siger 24-årige Jamie Eschen.

Jamie mener, at der bør gå et par dage fra man får kemi, til man dyrker sex. Foto: ANTHON UNGER

Han har ligesom andre håbefulde unge tilmeldt sig programmet i håbet om at finde kærligheden. Og betyder det, at han får sex på vejen, er det kun positivt.

- Vi kommer jo til at gå op og ned af hinanden 24 timer i døgnet, så efter to-tre dage skulle der gerne ske noget action på den ene eller anden måde. Det regner jeg da med, at de fleste tænker. Det der med at man skal vente i flere uger, sådan er jeg slet ikke som person. Det kan jeg ikke.

Se også: Lægeskifte afslørede tumor: - Det var en ordentlig satan på 14 centimeter

Tre uger - tre timer

22-årige Oliver Erngart er på linje med Jamie. Tanken om at gå et helt ophold uden sex ligger ham meget fjernt, selv om han erkender, at det ændrer meget, at der er kameraer.

- Hvis det ikke havde været på tv, så havde svaret været første aften. Men på tv... vi må se, hvad der sker. Så er det nok promillen, der afgør det.

- Vi kommer til at gå op og ned ad hinanden, så man tror vel, at der er gået tre uger, når der kun er gået tre timer, såååå. Kameraerne stopper mig ikke. Sker det, så sker det, men jeg dækker mig selvfølgelig til med en dyne, siger han med et stort smil.

Oliver håber at finde sig en pige med krøller, som samtidig er utroligt køn. Foto: ANTHON UNGER

Oliver er ikke i tvivl om, hvilken type han går efter.

- Jeg søger den sjove type, der hviler i sig selv og er utroligt køn samtidig. Hvis hun har store krøller, så er det kun positivt.

Hvis du fandt drømmepartneren i 'Love Island', hvor længe ville der så gå, før I havde sex? Jeg vil aldrig have sex på tv Et par dage, max Puha, der ville gå 2-3 ugers tid Bum bum, jeg tænker 4-6 ugers tid Nok cirka en uges tid, så jeg havde glemt kameraerne Hvis du fandt drømmepartneren i 'Love Island', hvor længe ville der så gå, før I havde sex? 71 % Jeg vil aldrig have sex på tv 17 % Et par dage, max 6 % Nok cirka en uges tid, så jeg havde glemt kameraerne 1 % Puha, der ville gå 2-3 ugers tid 5 % Bum bum, jeg tænker 4-6 ugers tid Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Alle ser det

Den tidligere Mr. World-deltager, 25-årige Rasmus Pedersen, søger en kvinde, der er naturlig og ambitiøs. I modsætning til Jamie og Oliver, så håber han ikke, at det ender udi sex under opholdet på Gran Canaria.

Den tidligere Mr. World-deltager Rasmus Pedersen håber, at han kan klare seks uger uden sex. Foto: ANTHON UNGER

- Hvis det sker, så ved jeg, at de ikke viser det hele, men jeg vil forsøge at undgå det, siger han til Ekstra Bladet og tilføjer.

- Jeg har ikke lyst til at blive kendt som ham, der havde sex på tv. Søskende, venner og familie kommer jo til at se det, men jeg ved jo selvfølgelig heller ikke, hvordan det er at være med i sådan noget her.

'Love Island'-Olivia: Kig bare på mine bryster

Giv det en uge

Badejernet Jonas Korsgaard, 21, er ligesom Rasmus Pedersen usikker på, hvad han skal forvente sig af opholdet, da han aldrig har deltaget i et tv-program.

Men han er ikke skræmt ved udsigten til sex på tv. Han mener, at der ikke bør gå meget mere end en uge, fra han får følelser for en pige til de begge smider bukserne.

Badejernet Jonas spår, at der kommer til at gå en uges tid, før han dyrker sex, hvis han finder en interessant kvinde i programmet. Foto: ANTHON UNGER

- Hvis man møder en, man godt kan lide, og der er kemi, så kysser man jo og har sex. Sådan er livet.

- Der kan gå to-tre-fire ugers tid, men hvis det er en pige, jeg klikker fuldstændigt med, så kan det være, at det kun tager en uge. Eller et par dage. Jeg er optimistisk, så lad os bare sige en uges tid, siger han med et glimt i øjet.

Dansk realitybabe: Jeg er biseksuel

To dage

Nikolaj Würtz, 24, vil kun have sex på tv, hvis han møder en pige, som han føler vil kunne være den rette for ham.

- Hvis jeg møder den rette, så kan der gå to dage, før vi har sex, mener Nikolaj. Foto: ANTHON UNGER

- Jeg har hele tiden sagt, at det ikke kommer til at ske, men jeg ved også, hvordan verden hænger sammen, og hvis man har kemien, så sker det helt automatisk. Så selvfølgelig vil jeg have sex, hvis det hele ligger til det. Men jeg vil ikke have sex bare, fordi jeg er liderlig. Ellers er det dumt at 'udstille' sig selv. Hvis jeg møder den rette, så kan der gå to dage, før vi har sex. Især når vi går op og ned ad hinanden, spår han.

Afviser det ikke

Der er dog opmuntring for fyrene. For ikke alle er ligeså afvisende som Nathalie. Spørger man Olivia Salo, så håber hun ikke, at hun ender med at have sex på tv. Men hun tør omvendt ikke love det.

- Jeg kan love mig selv ikke at involvere mig seksuelt på nogen måde, men når alt kommer til alt, så er det to måneder, og jeg er et enormt seksuelt menneske. Så jeg kan ikke afvise, at det kommer til at ske. Jeg ville dog gerne sige til mig selv, at jeg ikke skal have sex på tv, siger Olivia Salo.

Hvis man skal have en chance, så er det bare at læne sig tilbage og håbe på det bedste.

- Hvis de skal have en chance hos mig, så skal de lade mig føre ordet til at starte med, men så langsomt involvere sig. Jeg kan godt lide at tage styringen til at starte med. Det er også typisk mig, der flirter. Hvis jeg bliver lagt an på, har jeg svært ved det, siger hun.

Glæder sig til sovesal

Emilie Thorup er på linje med Olivia. Men hun tænker ikke umiddelbart, at hun skal have sex i programmet.

- Umiddelbart tænker jeg ikke, at jeg skal have sex, men man kan aldrig vide, hvad der sker. Jeg kan ikke love 100 procent, at det ikke sker, siger Emilie Thorup, der til gengæld ser frem til den store fælles sovesal.

- Er det ikke bare et stort gangbang? Det skal nok blive fedt, siger hun med et grin.

Hvordan det kommer til at gå i programmet, kan du følge på TV3 og Viaplay alle ugens dage.