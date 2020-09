Hyldes for vanvidstitel

Fans har ventet i 14 år på opfølgeren til den succesfulde 'Borat'-film fra 2006.

Men nu er den på vej. Tidligere på måneden kom det frem, at Sacha Baron Cohen - ganske under radaren - har lavet en efterfølger. Nu er titlen på filmen blevet afsløret, og den er vild.

Se også: Derfor nægter verdensstjerne selfies

'Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan', lyder den mundrette titel på efterfølgeren, og det er noget, der anerkendes af medier i det store udland.

'Sascha Baron Cohens 'Borat'-efterfølger får hyldende morsom titel', skriver NME, mens andre medier beskriver den som 'sindssyg' og 'herligt lang'.

Sascha Baron Cohen i sin ikoniske 'badedragt' i rollen som Borat. Foto: James Mccauley/Shutterstock

Fans af den første film er dog næppe overraskede. Den oprindelige film hed nemlig: 'Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan' og introducerede det brede publikum til den antisemitiske, kasakhstanske journalist Borat, der tager til USA for at lave en dokumentarfilm om 'verdens bedste land'. Filmen var nomineret til en Oscar.

Det vides endnu ikke, hvornår 'Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan' får premiere, eller hvad den handler om. Men det lader til, at Borat kaster sin kærlighed på Trumps vicepræsident Mike Pence tilsat en pornografisk abe.

Måtte flygte i ambulance: Komiker pisser Trump-fans af