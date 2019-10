I aften udløses spændingen: - Alle bliver skilt!

Mon skat og skatter holder sammen trods det ene skænderi efter det andet og en forholdsgraf, der konstant knækker?

Og vil Anja og Dennis overhovedet have plads i deres fuldstændigt proppede kalendere til at have et ægteskab, når kærlighedseksperimentet 'Gift ved første blik' i aften slutter og de fire tilbageværende ægtepar skal afsløre, om deres tv-ægteskab skal fortsætte eller slutte med en skilsmisse.

Mon Anja og Dennis stadig er gift? Foto: DR

Da sjette sæson af 'Gift ved første blik' begyndte for knapt to måneder siden, var der fem par med. Men det arrangerede tv-ægteskab mellem Luna Elmkjær og Anders Pilemand blev et ganske kort et af slagsen.

Deres bryllupsrejse var lige lige omkring 12 timer gammelt, da Anders Pilemand gik fra overøse sin tv-brud med kys og kram til at give hende en iskold skulder. Det blev uden sammenligning sæsonens helt store højdepunkt - eller lavpunkt, om man vil.

Luna Elmkjær var i chok. Hun græd som pisket, mens Anders var kold som is og holdt demonstrativt sit blik stift fanget på sin mobiltelefon.

Anders Pilemand kunne - og kan formentlig stadig - ikke se, at han gjorde noget galt.

I programmet fortalte han direkte, at fra det sekund, han så Luna første gang, vidste han, at hun ikke var hans type. Alligevel kyssede han hende og havde endda sex med hende på bryllupsnatten.

Forvirring om, hvad Anders egentlig mener, er total. For nogle uger siden sagde han følgende til Ekstra Bladet:

- Jeg ville aldrig kysse på en person, jeg ikke følte, jeg var tiltrukket af. Man kan sige, at vi måske blev presset lidt til af under bryllupsfotograferingen. Men vi er voksne mennesker, og måske lægger vi ikke så meget i et kys. Så helt oprigtigt, så var det rigtigt for os at tage de skridt. Det var naturligt, sagde Anders Pilemand.

Siden 'truede' han i 'Gift ved første blik' med at åbne op for 'godtepose' og fortælle sandheden. Det er dog aldrig sket - hverken i programmet eller i pressen efter optagelserne. Anders Pilemand er klappet i som en østers, mens Luna Elmkjær ikke har været bange for at fortælle, hvordan hun oplevede det kuldsejlede ægteskab.

Ny chokerende besked til Luna: Sølle seks kroner værd

I aften udløses så spændingen, når de fire resterende par skal afsløre overfor 'Gift ved første blik'-præst Michael Brautsch, om de ønsker at blive skilt og opløse deres tv-ægteskab.

Cecilie Basnov og Eva Lungberg, der begge deltog i sidste års udgave af 'Gift ved første blik', har under hele denne sæson været Ekstra Bladets faste eksperter på eksperimentet.

Eva Lundberg er ikke i tvivl om, hvordan sæsonen ender:

- Alle bliver skilt!, siger hun.

Hør hende uddybe sin spådom i klippet herover. Her kommer Cecilie Basnov også med sin forudsigelse.