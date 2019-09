I chok: - Det er fuldstændig åndssvagt

Der gik chokbølger gennem studiet på Østerbro fredag aften, da det stod klart, at iværksætter Birgit Aaby og danser Frederik Nonnemann gik direkte videre i 'Vild med dans' og dermed undgik at stå i en omdans for anden gang.

Det til trods, at bookmakerne på forhånd havde dømt dem som de kedelige favoritter til at ryge ud, og at de samtidig fik aftenens næstlaveste karakterer fra dommerne - sølle 13 point.

Derfor var det også et noget overrasket par, som Ekstra Bladet mødte fredag aften umiddelbart efter afgørelsen.

- Jeg kan ikke være mere lykkelig. Jeg er så taknemmelig over, at folk har stemt på mig, for jeg var stemt ude af alle. Jeg startede med at høre i radioen i morges (fredag, red.), at jeg var sikkert ude, så det er helt surrealistisk. Det her med at folk alligevel gerne vil have, at vi går videre, det er fantastisk, lød det fra en lykkelig Birgit Aaby.

Glade og lettede efter afgørelsen. Foto: Mogens Flindt

Tak til seere

Hun sendte derfor også en særlig tak til de seere, der har valgt at stemme på dem - trods de hårde odds fra bookmakere og dommere.

- Vi kæmper virkelig for det. Så det er bare taknemmelighed og kærlighed til alle dem, der har stemt. Jeg synes, det er meget overvældende, sagde hun, mens hun havde svært ved at holde tårerne tilbage.

- Vi danser meget for dem, der sidder derude i stuerne. Det går, som det går i forhold til dommerne, men vi vil rigtig gerne underholde dem, der sidder derude, så det der med at man røg i omdans sidste uge kunne godt være lidt øv. Men så blev vi samlet op i dag, og det betyder bare så sindssygt meget, supplerede Frederik Nonnemann, der også fortalte, at de glæder sig meget til næste uge, hvor de skal danse rumba, som er hans yndlingsdans.

Efter Birgit Aaby og Frederik Nonnemann havde været på scenen fredag, måtte Birgit Aaby flere gange trække vejret dybt for at undgå at bryde fuldstændig sammen af gråd, og det var der en god grund til, forklarer iværksætteren.

- Det er bare det der med, at vi har kæmpet og kæmpet og kæmpet så voldsomt for det her. Og så er det sådan en lettelse. Det er blevet så vigtigt. Det er helt åndssvagt. Det betyder så meget, og jeg kan faktisk nærmest ikke forstå, at jeg ikke kom i omdans. Det er simpelthen så fantastisk og surrealistisk.

Hvordan det går Birgit Aaby og Frederik Nonnemann videre i konkurrencen, kan du se på fredag kl. 20.00 på TV2.