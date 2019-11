I chok: - Det er fuldstændig vanvittigt

Aftenens helt store overraskelse i 'Vild med dans' blev Christopher Læssø og hans partner, Karina Frimodt, der fik en ubetinget førsteplads målt på point fra dommerne.

Hele 40 ud af 40 mulige point blev det til, og det varmer hos parret, der ikke er vant til at modtage så store kærlighedserklæringer fra panelet.

- Vi er vildt glade og overraskede, lyder det fra Karina Frimodt, da Ekstra Bladet møder dem på dansegulvet umiddelbart efter kameraerne slukkede.

- Det er fuldstændig vanvittigt. Man knokler hele ugen, og så kommer man fredag og er ved at ryste i knæene og vil bare gerne levere, det man har øvet, tilføjer Christopher Læssø.

- Når man så får svunget fire ti-taler i hovedet, bliver man jo glad.

Reddet af TV2: Skraber bunden

Sådan ser det ud, når der er fuld plade fra dommerne. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

'Killing in the Name'

Det flotte antal point tog parret på sengen, selvom de selvfølgelig havde givet den gas i træningslokalet.

- Vi havde på ingen måde forventet det. Slet, slet ikke. Det er også det, der er svært, for man knokler jo hver uge, men det er klart, at nogle gange bliver resultaterne bedre end andre. Man kan jo aldrig vide, hvad resultatet ender med hos dommerne, siger Karina Frimodt.

- Vi må bare tage én fredag ad gangen og høre noget Rage Against the Machine, siger Christopher Læssø med reference til sangen 'Killing in The Name', som parret dansede til i aften.

Sangen havde han selv valgt, og det er en af hans personlige favoritter. Om det var det, der gjorde udslaget i aften, finder vi muligvis ud af næste fredag, hvor han også valgt en af sine yndlingssange:

- Jeg har fundet næste sangen til næste fredag, men vi skal ikke afsløre det. Vi vil gerne overraske folk jo, siger han smilende, inden han dog giver sig og løfter lidt af sløret:

- Jeg kan sige så meget, at det er noget fra et computerspil. Det er ikke nogen, der gætter det.