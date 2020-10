I chok: - Det er mega surrealistisk

- Vi er super glade for, at vi gik videre.

Sådan lød det fra en lettet Sara Bro, da Ekstra Bladet mødte hende og partneren Morten Kjeldgaard efter 'Vild med dans' fredag aften.

En fredag, der endte noget mere dramatisk for Sara Bro og Morten Kjeldgaard, end hvad de havde håbet.

Her endte parret nemlig i omdans sammen med tv-vært Kristian Bech og partneren Mille Funk, men endte at trække det længste strå, da de blev sendt videre i konkurrencen af seerne.

De var derfor med egne ord stadig i 'chok', da de talte med Ekstra Bladet umiddelbart efter fredagens show.

- Det er mega surrealistisk, for man står jo og håber på, at man går videre, og så ender man i omdans, og det er jo også fair nok. Men det er svært at forstå, at man nu er videre, lød det fra Morten Kjeldgaard, der blev suppleret af Sara Bro:

- Jeg føler, at jeg skal holde fat i noget for ikke at vælte.

Sara Bro havde på forhånd gjort sig tanker om, at der var en risiko for, at hun havnede i omdans fredag aften.

- Jeg vil faktisk sige, at hele dagen i dag tænkte jeg, at hvis vi endte i omdans, så elsker jeg bare at danse jive så meget, at så er det en fantastisk mulighed for at danse igen på det her gulv, sagde hun med et smil.

- Hvad tænker I om, at I ender i farezonen, når der for eksempel er andre, der var mere oplagte og fik færre point end jer?

- Det er lidt det, 'Vild med dans' også kan, og også det vi hader ved programmet - at alt kan ske. Men det varmer da virkelig meget, at nogen mener, at vi fortjener at gå videre, lød det fra Morten Kjeldgaard.

Vicky Knudsen og partneren Martin Reichardt fik kun 10 point af dommerne fredag aften, hvilket placerede dem helt i bunden af feltet, og derfor kom det som en stor overraskelse for mange, at parret klarede sig direkte videre i programmet uden havne i farezonen.

- Det er meget svært at vurdere sig selv mod andre. De har danset ligeså længe, som jeg har, så jeg kan slet ikke vurdere feltet på den måde, om de er gode eller dårlige. Jeg er bare mega taknemmelig for, at vi er gået videre, lød det i den forbindelse fra Sara Bro.

Hvordan det går Sara Bro og Morten Kjeldgaard videre i 'Vild med dans', kan du se fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

