I chok: Her er hans overraskende reaktion

- Vinderen er... Kristian Kjærlund!

Sådan lød det fra Sofie Linde, da det stod klart, at den 23-årige solist fra Horsens havde vundet seernes hjerter og dermed nu kan kalde sig vinder af 'X Factor' 2019.

Kristian Kjærlund var tydeligvis i chok og kunne slet ikke fremstamme et ord, da han hørte sig eget navn blive råbt op. Vindersangen havde han derfor også svært ved at komme igennem uden at gå i stå.

Da Ekstra Bladet mødte Kristian Kjærlund umiddelbart efter sejren, var han stadig mundlam.

- Jeg forstår det ikke helt. Jeg er i chok. I kulissen har vi lidt pisket en stemning op om, at Benjamin vandt. Jeg havde indstillet mig så meget på, at det var det, der skulle ske, at jeg har svært ved at forstå, at han ikke gjorde, lød det ærligt fra Kristian Kjærlund med henvisning til, at Benjamin af bookmakerne længe har været udråbt som den helt store favorit.

Benjamin var glad på sin vens vegne. Foto: Mogens Flindt

- Kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvad der gik igennem dit hoved, da dit navn blev råbt op?

- Nej, for jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det. Ingenting. Jeg tror, jeg stadig er i gang med at bearbejde det. Jeg føler stadig ikke, at der går noget igennem hovedet på mig, lød det fra 'X Factor'-vinderen.

- Jeg synes, det er svært at skulle stå og snakke med alle mulige mennesker uden at have mærket efter, hvad jeg føler, selvom jeg går ud fra, at det er en masse positive ting. Jeg skal lige forstå det, fortsatte han.

Kristian Kjærlund får et kram af sin far efter sejren. Foto: Mogens Flindt

Fuldstændig sindssygt

Kristian Kjærlund er dog rørt over, at så mange danskere har valgt at sætte deres stemmer på ham.

- Det er fuldstændig sindssygt at tænke på. Det er virkelig dejligt.

- Hvordan har du det med, at du nu skal spille på Smukfest og til Ibiza og indspille musik?

- Det gik også først halvt op for mig nu. Wow. Ej, sorry, lød det fra Kristian Kjærlund, der påpegede, at han nærmest 'skammede sig' over sin egen reaktion.

Den nyudråbte vinder nåede kort at tale med sin familie, inden han skulle møde den fremmødte presse ovenpå sejren. Ifølge 'X Factor'-vinderen har de heller ikke forstået, at han nu har vundet 'X Factor'.

- Jeg har talt med min familie ret kort. De har det nogenlunde, ligesom jeg har det. De stod også med ingen ord, sagde Kristian Kjærlund, der havde lyst til at sende en hilsen til de danskere, der har stemt på ham:

- Tak er det, jeg har sagt mest. Det er et fattigt ord. Hold nu op. Virkelig, virkelig mange tak til alt og alle, der har sendt positiv energi, opbakning eller hvad det er. Alting har betydet meget i det her forløb.

Kristian Kjærlund havde svært ved at finde ord ovenpå sejren. Foto: Mogens Flindt

- Hvad skal der ske med dig nu?

- Jeg har ingen anelse. Jeg ved ikke, hvad der skal ske i morgen. Jeg ved det ikke, lød det fra en mundlam Kristian Kjærlund.

