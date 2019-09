I chok: - Jeg er totalt skuffet

Tredje program blev det sidste for skuespiller Marie Bach Hansen og hendes dansepartner Martin Parnov Reichhardt. Selvom dommerne gav parret 22 point, og at de dermed strøg ind på en flot femteplads ud af 11 par, ville seerne det nemlig tilsyneladende anderledes.

Derfor var det også en skuffet Marie Bach Hansen, Ekstra Bladet mødte umiddelbart efter afgørelsen.

- Jeg er vildt ærgerlig over, at det slutter nu. Det må jeg virkelig være ærlig at sige. Men jeg har også vidst hele tiden, at det er en konkurrence, der kan vende lige pludselig, og det har den gjort meget igennem tiden, siger hun og fortsætter:

- Man kan jo ikke vide sig sikker, så jeg har i hvert fald forberedt mig på, at hver fredag kan være den sidste. Men det er vildt ærgerligt, at det stopper nu. Det kunne have været så sjovt at nå til næste program, for der skulle vi danse Martins yndlingsdans. Så det er virkelig ærgerligt, siger Marie.

Der blev givet lange kram efter afgørelsen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Har lært meget

Også danseren Martin Parnov Reichhardt var skuffet over, at han nu ikke får lov til at danse mere med Marie Bach Hansen, som han har fået et godt forhold til.

- Jeg synes, det er ærgerligt, for jeg synes, at Marie har lært helt vildt meget. Jeg er vildt stolt af det, vi har lavet sammen. Ikke kun i dag, men også i de andre programmer, så jeg ville have syntes, det var sjovt at lave mere, men det er en del af spillet, kan man sige. Det er jo et underholdingsporgram, siger han.

Overraskende afslutning i 'Vild med dans'

- I var spået gode chancer - både af bookmakere og dommere. Hvordan har I det så med, at det allerede slutter nu?

- Det er totalt skuffende, og jeg er totalt skuffet. Jeg havde i hvert fald håbet at komme to-tre programmer længere, men det er 'the name of the game'. Det vidste vi også, da vi sagde ja til det her. Det kan ændre sig hele tiden, så det har været vigtigt for mig bare at nyde hver fredag.

Marie Bach Hansen var tydeligt berørt, efter det stod klart, at hun er færdig i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Alligevel var der plads til smil hos parret, der trods alt glæder sig over de gode oplevelser, de har fået sammen i 'Vild med dans'.

- Jeg synes, det har været en helt vild sjov og spændende oplevelse. Det er et cirkus, man bliver lukket ind i, hvor der sker så meget omkring en, og alle, der er med, og dem, der er med, har været super søde mennesker at arbejde med, siger Martin Parnov Reichhardt og understreger, at de to måske skal se meget mere til hinanden:

- Måske skal vi mødes og danse lidt. Vi bliver ved med at komme til træningslokalerne, og så glæder vi os til finalen, siger de med et grin.

