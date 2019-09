I chok: - Jeg var rædselsslagen for at havne i en depression

Tårerne trillede, da denne uges afsnit af 'Gift ved første blik' rullede over skærmen.

Luna Elmkjær blev fuldstændigt chokeret, da Anders Pilemand pludselig bad om en tænkepause fra deres tv-ægteskab, som ellers hidtil var gået ualmindeligt godt og smertefrit.

- Jeg græd ikke over Anders, men over den måde han behandlede mig på. Den var virkelig dårlig, siger Luna Elmkjær til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Jeg har nogle ting med i bagagen, der gør, at det gør forbandet ondt, når jeg på den måde får at vide, at jeg ikke er god nok, siger hun.

Kæmpe krise i 'Gift ved første blik': Så galt gik det

Luna Elmkjærs baggrund kan man med hendes egne ord læse om på Psykologihåndbogens side et om svigt.

- Det handler om min barndom, hvor jeg havde en far, jeg altid føler, skubbede mig til side. Jeg var aldrig god nok. Det er noget, der har fulgt mig og har gjort, at jeg har ledt efter kærlighed i den reneste form. Jeg har datet en masse mænd - det jeg kalder at lege ufarligt. Men da jeg meldte mig til 'Gift ved første blik' var jeg overbevist om, at det der med at åbne sig ikke kunne være så farligt, når der var eksperter ind over, siger hun.

Men det blev farligt for Luna Elmkjær, der med fortidens lig i lasten krakelerede, da Anders Pilemand - efter Lunas opfattelse helt ud af det blå - måtte bede om en pause.

Mens Luna græd, forholdt Anders sig passiv. Foto: DR

- Jeg ved godt, at jeg er en skævert. Mænd har svært ved at greje mig, så det kan være svært at finde et match til mig. Jeg er både mega sårbar og også ret havnearbejder-agtigt. Men når jeg iføre mig en kjole og overgiver mig på den måde, så skal man passe på mig. Og det sagde jeg fra starten til Anders, siger hun.

Fra at have kysset, krammet og kærtegnet hinanden var der pludselig ingen kontakt mellem Luna Elmkjær og Anders Pilemand. Hun følte sig i den grad svigtet. Igen.

- Han må føle, lige hvad han vil. Men han kunne have været ærlig fra start. Det bad jeg ham om. Men han svigtede mig, og det er ingen hemmelighed, at jeg var rædselsslagen for at havne i en depression i denne situation, siger Luna Elmkjær, der for 15 år siden faktisk blev ramt af en depression og for intet i verden vil havne der igen.

- Anders har gjort mig så utryg med hans falske opførsel. Jeg skal på en eller anden måde ud og stole på mennesker igen. Det bliver svært, siger Luna Elmkjær, der i dag går til psykolog for at bearbejde de svigt, hun er blevet udsat for.

Anders Pilemand og Luna Elmkjær gik - mod præstens opfordring - i seng med hinanden på bryllupsnatten. Foto: Nicolas Cosedis

Ifølge Anders Pilemand var revnerne i tv-ægteskabet ikke nogen, der pludselig opstod.

- For mig er det ikke noget, der sker lige pludselig. Det er en gradvis udvikling, men som seerne oplever det, kan jeg godt se, at det virker meget brat, siger Anders Pilemand til Ekstra Bladet.



- Luna kom med mange komplimenter til mig, som jeg blev smigret af. På et tidspunkt går det op for mig, at jeg ikke kan gengælde det. Derfor bliver jeg nødt til at bede om en tænkepause. Jeg vil ikke gå og spille skuespil overfor hende, siger han.

Følg Luna, Anders og de andre par i 'Gift ved første blik'. Det er torsdage klokken 20 på DR1.