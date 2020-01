I chok over Blachman: - Det er synd for ham

Det gik bestemt ikke ubemærket hen, da 38-årige Debbie fra Brønshøj onsdag aften indtog 'X Factor'-studiet, hvor hun gik til audition sammen med sin 17-årige datter, Melika.

- Jeg har altid drømt om at stille op her i 'X Factor'. Jeg har især drømt om at stå her foran dig, sagde Debbie med et smil henvendt til Thomas Blachman, da hun og datteren kom ind i TV2-studiet.

Forinden havde hun proklameret, at hun elsker Thomas Blachman, og at hun glædede sig som et lille barn til at stå foran ham.

Men Blachman var langt fra ligeså begejstret for Debbie, Melika og deres fortolkning af Shania Twains hit 'From This Moment On', som de var for ham.

Dog var Debbie ikke meget for at tage imod et nej, og som et ekstra kort i ærmet hev hun derfor sin 15-årige datter, som stod ude foran og kiggede med under auditionen, ind i studiet for at rappe sammen med hende og Melika som et sidste forsøg på at gå videre i konkurrencen.

Heller ikke det overbeviste Blachman, der i stedet sendte en hård stikpille til Debbie.

- Det bliver desperat det her. Hvad laver mor ellers, når hun ikke passer børn og dominerer sine børns liv?, spurgte Blachman henvendt til Debbie, der hurtigt blev stram i betrækket.

Igen i år er det Blachman, Oh Land og Ankerstjerne, der er dommere, mens Sofie Linde er vært. Foto: Jonas Olufson

- Det gør jeg ikke. Det kunne jeg aldrig finde på, svarede hun bestemt.

- Nogen gange gør man det uden at vide det selv, sagde Blachman videre.

- Men det gør jeg ikke, for så ville de også selv sige det. Det gør jeg bestemt ikke.

- Jeg er ikke sikker på det, lød det videre fra Blachman, inden mor og de to døtre fik nej fra både Blachman og Oh Land og derfor måtte gå skuffede hjem.

En stor oplevelse

Til Ekstra Bladet fortæller Debbie, at hun er glad for, at hun valgte at stille op i 'X Factor', selvom hun og døtrene ikke gik videre.

- Jeg har altid haft en drøm om at stille op i 'X Factor'. Jeg har sunget derhjemme, men jeg har ikke haft mod til det. Men da min datter så foreslog, at vi skulle stille op som gruppe, så blev jeg enig med mig selv om, at det var tid. Hun fik mig overtalt, siger hun med et smil.

Ifølge Debbie vidste hun dog godt selv, at deres chancer ikke var store for at gå videre som gruppe. Derfor havde hun hjemmefra forberedt sin 15-årige datter på, at det kunne blive aktuelt, at hun skulle komme ind og rappe, hvis det så ud til, at de ville blive sendt hjem.

- Det hele var planlagt hjemmefra, og hun havde sagt, at hvis der blev behov for det, så ville hun komme ind og hjælpe, og det gjorde hun så. Jeg synes, vi stod derinde i lang tid, før vi fik dommen, og dommerne var forvirrede. Men det gik, som det gik, siger hun og fortsætter:

- Men jeg opnåede, hvad jeg ville. Jeg er stolt over, at mine døtre stillede op.

- Hvordan har du det med den kommentar, Blachman kom med, om at du presser dine børn?

- Jeg blev helt chokeret. Jeg undrede mig over, hvor det kom fra. For Blachman vendte pludselig 180 grader. Men jeg tog det ikke så tungt. Jeg ville aldrig presse mine børn, og han kender mig ikke, siger hun.

Selvom det kunne virke sådan i programmet, understreger Debbie da også, at hun ikke er vred på Thomas Blachman over hans kommentar.

- Jeg blev ikke vred. Da jeg gik ud, tænkte jeg bare, at det jo bare var Blachman. Det var fint nok. Hvis han kendte os, ville han aldrig have sagt det. Han lukker altid alt muligt ud. Nu var det pludselig mig, det gik ud over. Det regnede jeg ikke med, men jeg gik ud med oprejst pande.

- Har det ændret dit syn på ham?

- Nej, overhovedet ikke. Jeg kan stadig godt lide ham. Jeg synes, det er synd for ham, at han siger sådan noget, når han ikke kender mig personligt. Men det var en kæmpe oplevelse, og jeg er ikke ked af, at jeg stillede op.

- Men var det for sjov, du stillede op, og fordi du gerne ville have en oplevelse? Eller troede du og håbede på, at du ville kunne gå videre?

- Det ved jeg ikke. Det var mest oplevelsen for mig. Det kunne også have været sjovt, hvis vi gik videre. Vi havde ikke regnet med, at vi ville gå videre, men vi tænkte, at vi var anderledes, og at de måske godt kunne bruge os til noget. Så det var ikke kun for sjov. Det kunne have været fedt at få oplevelsen videre, siger hun og fortsætter:

- Det blev en familieudflugt. Alle fik en kæmpe oplevelse ud af det. Vi fik et backstage indblik i, hvordan det hele bliver produceret, siger hun.

Ifølge Debbie er de da heller ikke færdige med musik derhjemme. Men danskerne kommer ikke til at kunne opleve dem i 'X Factor' igen.

- Vi holder os til at synge derhjemme. Min datter på 17 er god til at skrive sange. Det er mest hende, der leger med det og gør noget ud af det. Men hun er ikke interesseret i at blive en stor stjerne. Så vi ser det som en oplevelse, og så hygger vi os med musikken herhjemme.

Du kan se 'X Factor' hver fredag klokken 20.00 på TV2.