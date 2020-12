I fælles front: Det er jo sindssygt

Da 'Paradise Hotel' rullede over skærmen i foråret, var Türker Alici involveret i et vildt drama, der endte med, at realitystjernen blev smidt ud af det populære program for vold, efter have kastet en fyldt vandflaske efter Sarah Dohn.

Nu er debatten om episoden blusset op igen, efter Bronuts-ejeren er blevet nomineret som årets bedste mandlige realitydeltager ved Reality Awards, hvor Sarah Dohn har kaldt det at 'hylde en voldsmand'.

Nu melder radioværten Iben Maria Zeuthen og den tidligere tv-vært Lise Rønne sig også ind i debatten.

På Instagram skriver Zeuthen, at hendes viden om 'Paradise Hotel' ikke er stor, men hun virker meget lidt tilfreds med, at man har valgt at nominere den 28-årige Türker til prisen.

'En mand blev i foråret smidt ud af Paradise Hotel for vold mod en kvinde. Nu er han nomineret som ‘årets mandlige realitydeltager’ til Reality Award 2021. I Danmark præmierer vi åbenbart vold mod kvinder. Hvad mere er, er at vi virker ligeglade. Jeg opdagede kun sagen fordi den ruller i Sverige', skriver hun i et Instagram-opslag.

Raser: I hylder en voldsmand

I kommentarfeltet er den tidligere 'X Factor'-vært Lise Rønne ligeså overrasket som Iben Maria Zeuthen over, at man på trods af voldsepisoden har valgt at nominere Türker til prisen.

'Ej, det er jo sindssygt. Hvem står for de nomineringer, ved du det?'

Blussede op i Sverige

Debatten blussede for alvor op igen, da vores svenske naboer på den anden side af Øresund så videoen samt nomineringen af Türker.

Som Iben Marie Zeuthen skriver, er det også gennem svenske feministbloggere, at hun har hørt om episoden.

Tidligere på ugen undskyldte Türker episoden til Ekstra Bladet, og at han fortryder episoden.

Türker og Sarah Dohn var partnere på 'Paradise Hotel'. Foto: Nent Group Danmark

Lagt for had i udlandet: 'Undskyld'

Skaberen af Reality Awards, Kit Nielsen, har overfor Ekstra Bladet forsvaret nomineringen af Türker Alici.

Hun mener ikke, kritikken er berettiget, eller at de hylder en voldsmand.

- Türker er nomineret, fordi han i 28 afsnit var en bærende karakter i 'Paradise Hotel'. Den omtalte episode blev vist og omtalt i programmet. Der har ikke været et retsligt efterspil, men han har efterfølgende beklaget adskillige gange, siger hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Iben Maria Zeuthen og Lise Rønne. Dette har ikke været muligt.