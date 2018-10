I kølvandet på svindelsag: 'Vild med dans' henter eksperthjælp

Det populære underholdningsprogram 'Vild med dans' har hentet særdeles garvet hjælp i kølvandet på den svindelsag, som Ekstra Bladet kunne afsløre tidligere på ugen.

Her kunne Ekstra Bladet fortælle, at Fyns Politi har sigtet en mand, som er ansat i det revisionsfirma, som TV2 har hyret til at holde styr på sms-stemmerne i programmet. Politiet mistænker manden for at have udnyttet sin insider-viden til selv at spille på udfaldet.

Og det har TV2 nu taget konsekvensen af. Revisionsfirmaet er fyret, og da Lars Christiansen og Sofie Kruuse fredag aften måtte forlade programmet, var der hentet særdeles garvede kræfter ind.

- Vi har hyret en anden fra Deloitte, der også har erfaring med at revidere stemmerne fra 'X Factor', 'Stjerne for en aften' og 'Deal/No Deal', så nu regner vi jo trygt med, at hændelsen ikke gentager sig, siger Thomas Strøbech, der er redaktør på 'Vild med dans', til Ekstra Bladet.

Han tilføjer.

- Det er selvfølgelig meget skuffende at blive misbrugt på den måde, så derfor fyrede vi også straks det revisionsfirma.

Halvandet år i skyggen

Den pågældende blev sigtet i onsdags i sidste uge, efter Danske Spil havde anmeldt ham. I den forbindelse ransagede politiet mandens arbejdsplads og bopæl.

- Vi holder altid øje med mistænkelig spiladfærd, forklarede pressechef hos Danske Spil Marie Grabow.

Hun ønskede ikke at kommentere den konkrete sag yderligere.

Vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Kirsten Vesterby Fischer har understreget over for Ekstra Bladet, at den sigtede ikke er mistænkt for at påvirke selve afstemningsresultatet.

Strafferammen for den form for svindel er op til halvandet års fængsel.