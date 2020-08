I massiv gæld: Skrider

Den 23-årige Mathias er absolut ikke i stand til følge eksperternes råd i tirsdagens afsnit af det populære program 'Luksusfælden'.

Her forsøger Kenneth Hansen og Carsten Linnemann fra programmet at lære den unge mand, hvordan han skal komme ud af sin svimlende gæld på hele 858.000 kroner.

Vil ikke sælge

Men det gider Mathias altså slet ikke høre på.

Han har nemlig ingen intentioner om at sælge sine biler, elektronik eller alufælge for at komme på vej mod et gældfrit liv.

Seerne kunne ellers se en noget tynget Mathias, der undskylder over for eksperten, efter han prøvede at køre fra

- Jeg var bange for, at de ville tage alt. Så jeg holdt nogle penge og ting skjult, fortæller Mathias til kameraet, inden man kan se ham tale med eksperterne i det 100 kvadratmeter store lejede hus, som Mathias ikke har råd til.

- Jeg er ked af, at jeg har løjet over for jer, lyder det undskyldende.

Og eksperterne fortæller da også i programmet, at de gerne vil hjælpe Mathias, hvis han kan overholde budgettet, de har lagt for ham.

Mathias vil slet ikke have hjælpen alligevel. Foto: NENT group

Helt galt

To uger senere er den dog helt gal, selvom eksperterne har gjort deres for at hjælpe Mathias med den store gæld.

- Han har ikke taget telefonen, når jeg har ringet til ham, fortæller Kenneth i programmet.

Og det er faktisk rigtig ærgerligt for Mathias. Eksperterne fortæller nemlig, at de havde sparet ham for over 200.000 kroner i gæld.

Men det er meget afvisende Mathias eksperterne endelig får fat i efter et par uger.

- Jeg har ikke tid til at tale med jer lige nu, lyder det, inden han smider røret på.

Lidt tid efter modtager eksperterne en SMS fra Mathias.

'I behøver ikke komme forbi, jeg er ikke hjemme den dag. Budgettet er ikke overholdt, så det kan være ligemeget', lyder det.

'De udstiller mig'

Mathias har ikke ønsket at stille op til interview efter programmet, men har lavet en udtalelse til NENT Group.

'Mathias vil ikke stille op til interviews, da 'Luksusfælden' er et overstået kapitel i hans liv, men det går ham rigtig godt i dag', oplyser NENT Group på vegne af Mathias.

Mathias veninde Camilla, som han skylder penge, er ikke længere på talefod med ham - medmindre det omhandler økonomi.

Han ringer dog alligevel til Ekstra Bladet for at fortælle sin side af historien efter programmet.

- Jeg føler mig dårligt behandlet i programmet. De udstiller mig, fordi jeg ikke kunne se meningen med at sælge alle mine ting.

I dag er Mathias flyttet fra huset, og ifølge ham selv betaler han sin gæld af i små bider.

- Jeg har taget mit liv op til vurdering. Jeg er flyttet, og jeg skal være far til januar, fortæller han.

Ifølge Mathias har han også 'betalt hver en krone' tilbage til Camilla, og de to er ikke længere på talefod.

- Jeg lever et stille og roligt liv. Jeg har for første gang lavet et budget, og jeg betaler stille og roligt af på min gæld.

Han fortæller, at selvom han ikke mødtes med eksperterne igen, gjaldt deres aftaler med hans kreditorer stadig. Det har derfor været overskueligt for Mathias at afdrage på gælden.

'Luksusfælden' med Mathias kan ses hos TV3 eller Viaplay.