I opsang: - Jeg er træt af det

Alma Agger er storfavorit til at vinde 'X Factor'. Men at deltagerne vurderes af bookmakerne, gør Mathilde Caffey harm

'X Factor' afgøres i weekenden over to liveshows, fredag og lørdag.

Her er bookmakerne ikke i tvivl: Sejren går til Thomas Blachmans storfavorit Alma Agger.

Faktisk får du kun pengene 1,55 gange igen, hvis Alma tager sejren i underholdningsprogrammet, mens Mathilde Caffey halter gevaldigt efter på andenpladsen, og Smokey Eyes må se sig håbløst sat på sidstepladsen.

Så hvis man spørger bookmakerne, er Mathilde Caffey i skrivende stund den største udfordrer, men da snakken falder på bookmakernes vurdering, stiger temperaturen i lokalet.

- De der bookmakere, dem gider jeg ikke engang at kigge på. De har ingenting at skulle have sagt. De troede også, jeg ville ryge ud i første liveshow, siger Mathilde Caffey til Ekstra Bladet og fortsætter:

Favoritvurdering Bet365: 1. Alma Agger, odds 1,55 2. Mathilde Caffey, odds 4,50 3. Emil Wismann, odds 5,50 4. Smokey Eyes, odds 9,00 Danske Spil: 1. Alma Agger, odds 1,55 2. Mathilde Caffey, odds 5,00 3. Emil Wismann, odds 5,00 4. Smokey Eyes, odds 10,00 Vis mere Luk

- Det er en dum ting at lade gro i hovedet, for hvis folk tager det til sig, så påvirker det dem, og så får de ingen selvtillid. Jeg får mere selvtillid ved at sige - og undskyld mit sprog, men: 'Fuck bookmakerne' og give alt, hvad jeg har. Det er træls, at folk skal dele os op, for vi er gode på hver vores måde. Det er jeg lidt træt af.

Ifølge den unge 'X Factor'-deltager, der begynder i 10. klasse efter sommerferien, er lige netop den del noget af det mest ufede ved at være med i programmet.

- Jeg synes ikke, det er så rart, når folk deler os op på den måde. Det hele afgøres af vores præstation og den måde, vi fremfører et værk på scenen. Det har ikke noget at gøre med, hvordan vi er hver især, og det er træls, at folk har misforstået det.

Alma Agger er den store favorit til sejren lørdag. Foto: Jonas Olufson

Pisseligeglad

Heller ikke dansemusen Emil Wismann giver en fløjtende fis for bookmakernes vurdering, og han påpeger ganske rigtigt, at de har haft svært ved at ramme plet i de senere år.

- Hvis du ser på sidste år, så havde Kristian (Kjærlund, red.) også et højere odds end de andre, og hvis du kigger på stemmeprocenten, så havde Kristian aldrig ført i et liveshow(faktisk fik han flest stemmer i fjerde liveshow, red.). Alligevel gik han hen og vandt, påpeger han og tilføjer:

- Jeg tænker ikke så meget over, hvad bookmakerne siger.

Mathilde Caffey er træt af, at 'X Factor'-deltagerne bliver rangeret. Foto: Jonas Olufson

Mathilde Caffey understreger, at hendes harme ikke handler om, at hun ikke er øverst på listen.

- Jeg er pisseligeglad, og det havde jeg også været, hvis det var mig, der lå øverst og Alma nederst, for så kunne hun ligeså godt vælte mig af pinden. Man skal bare lade være med at kigge på dem, siger hun om bookmakernes vurdering.

Skyldes toppræstationer

Inden fredagens semifinale forklarede Danske Spil, hvorfor Alma er bookmakerens favorit.

- Alma har hele vejen igennem været vores favorit, og det er hun fortsat. Hun leverer den ene toppræstation efter den anden og kan meget vel vinde, hvis hun fortsætter de gode takter og sammen med Blachman udvælger de rigtige musiknumre, sagde oddsansvarlig hos Danske Spil, Peter Emmike.

Smokey Eyes, der ligger helt i bund hos bookmakerne, tager den ringe vurdering roligt.

- Det er da bedre, end da der var odds 6 på Alma og 25 på os. Vi har været i bunden hele vejen igennem, men er stadig ikke røget i farezonen, så det er ikke mega meget, jeg går op i det, må jeg indrømme, siger Morten Bomholdt Hansen.

Smokey Eyes, Alma Agger, Mathilde Caffey og Emil Wismann skal på scenen fredag aften i den første af to finaler. Som altid kan du følge slagets gang sang for sang her på eb.dk.