I tårer: - Det slog min far ihjel

I programmet 'Fede forhold' ser man, hvordan Michael kæmper for at smide de livsfarlige kilo

Det er en følsom Michael, seerne møder i denne uges udgave af 'Fede forhold'.

Her fortæller ægtemanden, der deltager i sundhedseksperimentet med sin kone, Rikke, at der faktisk er en helt specifik grund til, at han gerne vil tabe sig.

I programmet ser man Michael finde et fotoalbum frem, hvor han sammen med Rikke ser på billeder af sin far, der desværre gik bort i en alder af 56 år.

Faren kæmpede nemlig også med overvægt.

Det er derfor en grådkvalt Michael, der ser billederne og fortæller, at han nok skal til at tænke sig mere om.

- Så det kunne godt være, jeg skulle til at vågne op sige 'hvad så skal du samme vej, makker? Eller skal du lige prøve at oppe dig', lyder det fra Michael i programmet.

Hans kone Rikke spørger ham også, om det hårde tab giver ham lyst til at spise usundt, men der tænker Michael helt anderledes.

- Altså nu? Nej. Her har vi jo opskriften på, hvordan det går galt.

Noget for sygesikringen

Til Ekstra Bladet fortæller Michael, at farens sygdomme netop har været en af grundene til, at han deltager i programmet på DR.

- Min far havde KOL, og han havde kunstig hjerteklap. Han fik virkelig noget for sin sygesikring. Han røg lidt ind og ud af sygehuset. Han var jo en stor mand, og han kæmpede som jeg selv med fedme.

Sygdommene mener Michael har en tæt relation til den overvægt, der prægede farens korte liv.

- Man er jo mere tilbøjelige til at tage imod, når man har den størrelse.

En standard operation

Faderen døde under en operation for brok. Inden operationen havde lægerne fortalt ham, at han var i en risikogruppe, der gjorde, at hvis han fik hjertestop, ville de ikke genoplive ham.

- Men han havde prøvet det før, og det var en lille operation, vi var orienteret om, at det var sådan, det hang sammen, men vi regnede ikke med, at der ville ske noget, fortæller han.

Dødsfaldet og faderens mange sygdomme har derfor også en stor effekt på Michael, der kan spejle sig i sin far.

- Det er da noget, jeg tænker over. Æblet faldet ikke langt fra træet. Det er også derfor, at jeg er stoppet med at ryge. Jeg stoppede faktisk efter hans død, og nu er der så vægten.

Hårdt for knæ

For Michael kan han især se sin far, i måden han også selv gør bevægelser i sin dagligdag.

- Det er måden, man rejser sig op fra en stol. Når man er stor og har siddet ned, skal man lige have gang i det hele igen, når man rejser sig op. Han havde også noget med knæene, og det er det samme, som jeg har mærket.

Michael slår derfor også fast, at selvom parforholdet er en stor motivation, er det også tanken om farens for korte liv, der giver ham lyst til vægttabet.

- Jeg vil jo gerne være der i lang tid for min familie.

