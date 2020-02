I tårer efter exit: Et selvmål, Blachman

Det var en flok triste medlemmer af pigegruppen Sway, der mødte pressen efter deres exit fra 'X Factor' var en realitet.

Særligt Roya Attaei stod med tydelige våde øjne, men det skyldtes ikke kun det uventede farvel til programmet.

Da Ekstra Bladet møder gruppen, viser hun et skilt frem, hvor der står:

'Jeg håber, du vinder Roya! - Du er en stjerne'

Da avisen spørger ind til det, pibler tårerne frem, og mentor Ankerstjerne må tage over.

- Det er en syg pige, som har heppet rigtig meget på Roya. Der er kommet noget fanmail. Det er lidt for virkeligt, siger han.

Det var denne fanmail, der var med til at få tårerne frem hos Roya. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ikke fair

Ankerstjerne kunne se sin gruppe forlade programmet med en besynderlig begrundelse fra Thomas Blachman. Han fortalte Sway samt seerne, at han ikke ville lade en meddommer miste deltagere to uger i træk, hvilket ville være tilfældet for Oh Land, hvis Kali var røget hjem.

Den begrundelse gav Sway ikke meget for.

- Det har ikke noget med musikken at gøre, men 'X Factor' er både tv og musik, så det er en beslutning, han har taget. Det er bare en trist beslutning, for vi havde sindssygt meget, vi gerne ville vise folk, siger Camilla Okotie.

- Er det virkelig en fair beslutning?

- Det er en fair beslutning, fordi Kali er mega god, men det er ikke en fair begrundelse, lød svaret fra Tiffany Andrews, der blev suppleret af Camilla Okotie.

- Hvis nu han havde sagt; 'Okay, det er to forskellige ting, I kan ikke sammenlignes. Kali er bare en vanvittigt dygtig artist, og vi vil gerne se ham videre'. Det havde været bedre.

Ankerstjerne gav ikke meget for Blachmans begrundelse. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ankerstjerne: Et selvmål

Deres mentor Ankerstjerne måtte sige farvel til sin første artist som følge af Blachmans valg. Og han gav heller ikke meget for den garvede dommers begrundelse.

- Jeg synes, han laver et lille selvmål med sin retorik. Som Camilla meget rigtigt siger, hvis man snakker om musikken, er det fair, men at det skal være fair i spillet, det kedede mig en lillebitte smule. Men det er, hvad det er, sukkede Ankerstjerne og tilføjede:

- Ja ja, den lader vi stå. Jeg tror også, at seerne selv kunne høre det.

Da Ekstra Bladet møder en kortfattet Thomas Blachman i minutterne efter afgørelsen, understreger han, at han ganske enkelt bare følte Kali mere.

- Jeg kan ikke mærke det ene, jeg kan mærke det andet. Jeg synes, ungdommen har noget at lære af ældre mennesker, fordi de har levet et liv. Og det er et skønt udgangspunkt for at lave noget musik, sagde han om fravalget af den unge pigegruppe og tilvalget af 34-årige Kali.