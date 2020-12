I tårer for åben skærm: Så udmattende

Lørdag aften stod det klart.

Skuespiller Merete Mærkedahl og hendes dansepartner Thomas Evers Poulsen kommer ikke til at stå i en omdans i dette års 'Vild med dans'.

De har nemlig klaret sig hele vejen til semifinalen uden én eneste gang at være i farezonen.

Netop den erkendelse satte lørdag aften gang i tårekanalerne hos Merete Mærkedahl, der havde svært ved at holde tårerne tilbage, da hun gav interview backstage efter de glædelige nyheder.

Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen var lykkelige for at være gået videre i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Så udmattende

Da Ekstra Bladet mødte hende og Thomas Evers Poulsen efter lørdagens show, satte hun et par ord på, hvorfor hun blev så rørt.

- Nu er man kommet så langt, og især i denne her uge... Det har virkeligt været en hård uge. Vi har skullet danse jive samtidig med at forsøge at lære lindyhop, lød det fra Mærkedahl, der fortsatte:

- Det er også bare en hård motionsdans, så rent fysisk har det været en så udmattende uge. Og når man er kommet så langt, at man står i en kvartfinale, vil man gerne i den semifinale. Man er så tæt på, sagde hun videre.

Betyder meget

Merete Mærkedahl fortalte samtidig, at dansen pludselig er kommet til at fylde enormt meget i hendes liv.

- Vi bruger så meget tid og så mange kræfter, så lige pludselig betyder det bare så meget, sagde hun og blev suppleret af sin partner, Thomas Evers Poulsen:

- Det kan være enormt svært for folk udefra at forstå, for det er jo bare et underholdningsprogram, sagde han, mens Mærkedahl tilføjede:

- Lige når man er i det, er det dét, der betyder noget. Lige nu betyder det her rigtig meget. Lige om lidt er det slut, og så er det noget andet, der betyder meget, men lige nu, der går jeg 100 procent ind for det her, lød det fra Mærkedahl, der samtidig takkede alle dem, der har stemt på hende og Thomas.

