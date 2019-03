I tårer på scenen: Derfor brød jeg sammen

18-årige Patrick Smidt måtte fredag aften forlade 'X Factor', men på scenen var det 16-årige Benjamin Rosenbohm, der stod med tårer i øjnene.

De to unge fyre har udviklet et nært venskab i programmet, og derfor blev det hele for meget for Benjamin.

- Hver gang man sidder i sofaen og kigger på de folk, som er i farezonen, så tænker man, hvad det er, vi siger farvel til, for vi har alle minder sammen. Vi skaber relationer og oplevelser sammen, og jeg har et stærkt forhold til Patrick, sagde Benjamin Rosenbohm efter programmet.

Han fortsatte:

- Jeg prøvede virkelig at holde tårerne tilbage, da jeg fandt ud af, at han skulle i farezonen endnu engang. Det var ikke så sjovt.

Kristian Kjærlund forsøger at trøste Benjamin efter Patricks exit. Foto: Mogens Flindt

Venskabet mellem de to slutter dog ikke her, forsikrede Benjamin Rosenbohm.

- Han har vist mig, at det er okay at være sig selv. Han har vist mig så meget om livet, og der er kun to års forskel på os. Han er som en bror for mig, og det kommer til at være hårdere nu, men jeg tror ikke, jeg kommer til at miste ham. Det er mere end et venskab

Virkelig nederen

Benjamin Rosenbohm var ikke den eneste, der stod med våde øjne. Også den unge solist Live var tydeligt påvirket af Patricks exit.

- Det er virkelig nederen. Vi har jo været sammen næsten hver dag, siden vi har været i liveshows. Det er så nederen. Der er ikke så meget andet at sige, sagde Live til Ekstra Bladet umiddelbart efter afgørelsen.

Hun havde derfor også svært ved at være rigtig glad på hendes egne vegne over, at hun er sikkert videre til næste uges liveshow.

- Det ødelægger det på ens egne vegne, og man når ikke rigtig at være glad, fordi der er nogen, der ryger ud. Det er jo ikke fedt overhovedet. Det ødelægger det. Der er et sekund, man er glad, og så er der nogen, der ryger ud, sagde hun.

Live er dog ligesom Benjamin også sikker på, at hun og Patrick kommer til at holde kontakten.

- Vi holder kontakten, har vi lige snakket om, sagde hun med et smil.