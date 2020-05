I tårer på scenen: - Det kommer som et chok

Fredag aften trak gruppen Smokey Eyes det korteste strå og røg ud lige på målstregen, og dermed er de ikke med i kampen om titlen som vinder af 'X Factor 2020', når den store afgørelse løber over skærmen lørdag aften på TV2.

Da Ekstra Bladet mødte gruppen umiddelbart efter afgørelsen, var især Cecilie meget rørt over, at de nu skulle forlade programmet.

- Vi har det ambivalent, og vi er meget kede af det. Jeg har det meget ambivalent, lød det fra Morten umiddelbart efter afgørelsen.

'X Factor' med stor ændring

- Jeg tror ikke helt, at vi forstår det. Jeg tror, at vi havde en fornemmelse af, at det gik rigtig, rigtig godt denne her gang, lød det videre fra Cecilie.

Hun havde svært ved at holde tårerne tilbage under interviewet og lod dem flyde frit.

- Jeg er rørt, og det kommer som et chok. Alle skal jo ud. Vi forsvinder jo allesammen, og det slukker ned for alle, men vi mærker det bare på en træls måde og lidt hurtigere. Men alt i alt har det bare været en kæmpe oplevelse. Vi skal sige farvel til alt, lød det fra Cecilie.

Smokey Eyes er ude af dette års 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Gjorde det godt

Sidste fredag fortalte Cecilie til Ekstra Bladet, at hun lavede flere fejl under gruppens optræden i semifinalen. I finalen fredag aften følte gruppen dog, at det gik langt bedre.

- Vi gjorde vores bedste, og det er ikke altid fejlene, der har betydning, lød det fra Morten.

Gruppen var især glade for, at de nåede at være en del af finalen og stå på scenen med musikeren Hjalmer.

- Jeg var glad for, at det var med Hjalmer. Det var rigtig sjovt, lød det fra Cecilie, der samtidig undrede sig lidt over, at det nu kun er Blachman, der har deltagere med videre i finalen.

Mødte dansk popstjerne: - Jeg forstår det ikke

- Det er lidt sjovt, men sådan er det, lød det.

- Hvad vil I bedst huske tilbage på i forbindelse med 'X Factor'?

- Vi vil se tilbage på alle de gode oplevelser, lød det fra Cecilie.

- Vi vil huske hele produktionen, hele holdet. Alle de andre deltagere. Hvordan vi har haft det sjovt i fritiden, lød det videre fra Morten.

Smokey Eyes understreger også, at dagens finale absolut ikke er det sidste, man har set til gruppen, og at de vil fortsætte med at synge sammen.

Du kan se afgørelsen i 'X Factor' lørdag aften klokken 20, hvor Ekstra Bladet naturligvis endnu engang sender live fra hele slagets gang.