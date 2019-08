I vild fight: Sådan har du aldrig set Grosjean

Romain Grosjean lever normalt et temmeligt action-fyldt liv, når han drøner ned ad langsiderne på Formel 1-baner verden over med 300 kilometer i timen.

I aften udsætter den 33-årige franskmand sig for ganske andre udfordringer, når han indtager Fort Boyard i den franske udgave af 'Fangerne på fortet'.

På sin Instagram profil løfter Kevin Magnussens teamkammerat og/eller rival selv sløret for nogle af de udfordringer, man vil kunne se ham i i kampen for at få de eftertragtede nøgler på fortet og dermed adgang til en pose guld.

Blandt andet kommer Grosjean højt op og flyve på water jet packs. Han kan også ses svinge en kæmpe hammer i kampen for guldet.

Sammen med sit hold har racerkøreren besluttet, at den kontante gevinst skal gå til kræftramte børn - hvis altså de vinder.

I modsætning til Romain Grosjean vil man formentlig aldrig se Kevin Magnussen i et underholdningprogram. Det vurderer Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt.

- For det første tænker jeg, at man måske vil kunne komme til skade i forbindelse med optagelserne til et program som 'Fangerne på fortet'. Jeg ved jo om nogen, hvor galt det kan gå. Jeg skulle ikke have kørt motorcykel, da jeg stod på kanten af Formel 1, siger Jason Watt, der i 1999 kom alvorligt til skade ved en motorcykelulykke og siden har siddet i kørestol.

Jason Watt fortæller, at det i Kevin Magnussens tilfælde nok er en anden tungtvejende grund til, at han ikke stiller op i den slags.

- Kevin er racerkører helt ind til benet. Han gider ikke andet end at køre race, og han har ikke behov for andet. Alt det der kendis-halløj rager ham en papand. Det siger ham virkelig ikke noget, siger Jason Watt.

Profilen Magnussen

Han fortæller, at Kevin Magnussen med tiden er blevet bedre til at tale med medier. Om motorsport!

- Han har fået øjnene op for, at det hører med. At man er nødt til at skabe sig et navn og styrke sig som profil. Men hans privatliv - det synes han ikke kommer andre ved. Han har de samme tætte venner, som før han begyndte at køre Formel 1 og hænger ikke ud med alle mulige smarte kendte, siger Jason Watt.

- Hvorfor tror du, at Romain Grosjean siger ja til et program som 'Fangerne på fortet'?

- Måske dufter han, at karrieren lakker mod enden, siger Jason Watt med et grin.

Lige nu har kørerne i Formel 1-ferie sommerferie. I mens er der gang i masser af spekulationer om hvilke kørere, der indtager hvilke sæder i den kommende sæson. Romain Grosjeans kontrakt med Haas udløber efter denne sæson, og derfor er hans fremtid en af dem, der bliver gisnet en del om.

Se også: Günther åbner for posen: Silly season hos Haas

'Fangerne på fortet' vender, som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, tilbage til dansk tv. TV3 har allerede fået den kommende sæson i kassen.

Se også: Afsløring: Ikonisk tv-program vender tilbage

Se også: Derfor valfarter danske kendisser til Frankrig

Det er France2, der sender 'Fangerne på fortet' med Romain Grosjean i aften.