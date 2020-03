Ibi afslører 'skøn' nøgen-nyhed

Snart vender seersuccesen 'Date mig nøgen' tilbage til TV2 Zulu, og når det sker, bliver det med et spritnyt påfund.

I den nye sæson af datingprogrammet kommer det nemlig ikke kun til at være unge mennesker, der smider tøjet. Også mere modne danskere over 50 år vil prøve lykken og forsøge at finde kærligheden uden en trevl på kroppen.

Det afslører programmets vært, Ibi Støving, på sin Instagram-profil.

'Date mig nøgen' sæson tre er hermed speaket færdig - og der er snart håndsprit nye afsnit til jer. Og denne gang et +50 afsnit', skriver hun blandt andet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Ole Sejr, der er redaktør på programmet, nyheden og fortæller, at han glæder sig meget til, at der kommer endnu mere mangfoldighed på tapetet i den nye sæson af 'Date mig nøgen'.

Slår rekord: - Vi er så pissestolte

'I 'Date mig Nøgen' hylder vi mangfoldigheden og alle kroppe, som de er. Og jo mere diversitet, vi får mulighed for at favne i programmerne, jo bedre', skriver han i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Heldigvis er der igen en masse modige mennesker, som har været friske på at hylde kroppen og vores forskelligheder - helt nøgne, og blandt dem har vi kunnet samle deltagere til et afsnit, hvor alle er over 50 år. Det er virkelig skønt, at folk med forskellig alder stiller op, og det er i den grad med til at styrke programmet vision', siger han videre.

Smed selv tøjet

Da programmets vært, Ibi Støving, deltog i Zulu Awards 2020, slog hun i den grad et slag for mangfoldigheden, da hun sammen med en række af de tidligere deltagere i 'Date mig nøgen' gik på scenen splitterravende nøgne.

- Jeg står her for at tale til dem, der dealer med krops-issues derude. Jeg vil meget gerne henvende mig til kvinder og unge piger i det her land. Du er unik og smuk, og du gør med din krop, hvad fanden der passer dig, sagde Ibi blandt andet fra scenen under Zulu Awards.

Hendes nøgen-optræden skabte i den grad stor opmærksomhed og har siden skabt overskrifter både i Danmark og udlandet.

Sådan så det ud, da Ibi selv smed tøjet. Foto: Per Arnesen/TV2

'Date mig nøgen' sæson tre kan inden længe ses på TV2 Zulu.

