Ibi Makienok: Godt for unge at se deller og skæve bryster

Hvordan har du det generelt med størrelsen på brystvorter? Hvad tænker du om, at der er hår på tissekonen? Hvordan synes du, røven skal se ud?

Det er meget præcist ordlyden på de spørgsmål, som vært Ibi Makienok stiller den første hovedperson i TV2 Zulus datingprogram "Date mig nøgen", som søndag aften har premiere i en dansk version.

Programmet går i al sin enkelthed ud på, at ugens hovedperson bliver præsenteret for fem nøgne personer af det andet køn.

De nøgne deltagere står bag hver deres pangfarvede skærm, som gradvist hæver sig og afslører mere og mere af deres krop.

Baseret på kroppens udseende vælger hovedpersonen én efter én deltagerne fra, indtil han eller hun i slutningen af programmet selv smider tøjet og udpeger en deltager at gå på date med.

Programmet er tidligere blevet sendt i en britisk og en tysk version, og Ibi Makienok indrømmer, at hun ærlig talt var skeptisk, da hun første gang så programmet.

- Jeg zappede forbi det i fjernsynet, og min første tanke var: "Ej, nu presser de citronen. Kan man virkelig opfinde flere datingprogrammer i den her verden?"

- Men efter jeg er kommet over al nøgenheden, vil jeg faktisk gå så langt som at kalde det public service, for jeg synes, det har sin berettigelse i forhold til det samfund, vi lever i, siger hun.

Når Ibi Makienok ligefrem kalder et nøgendatingprogram for public service, er det fordi, hun synes, det har værdi, at seerne kan se, hvordan den almindelige, nøgne krop ser ud - som modstykke til de mange toptrænede, bikiniklædte kroppe med filter på, som findes på Instagram og andre sociale medier.

- Hos os skal deltagerne ikke være åleslanke. Hvis de er det, er det fint, men der er både slanke piger og store piger, høje mænd og lave mænd og store brystvorter og små brystvorter, så de unge kan se, hvordan vi i virkeligheden ser ud, siger hun.

- Der er så meget dårligt selvværd derude, og særligt unge piger har det skidt med deres kroppe, men i programmet kan de se, at her står en pige, der har deller ligesom mig, og hendes ene bryst er skævere end det andet, men hun får alligevel tre-fire komplimenter, siger Ibi Makienok.

I "Date mig nøgen" bliver deltagernes kroppe i den grad nærstuderet.

Sammen med Ibi Makienok går hovedpersonen helt tæt på deltagerne og forholder sig til alt fra fødder, ben, tatoveringer, penisser, pølsefingre, deller, strækmærker og selvfølgelig deltagernes ansigter, som afsløres til sidst.

Ibi Makienok kalder selv programmet "en slags biologitime", hvor kroppen studeres, uden at det bliver lægeligt. Og det har en berettigelse, mener hun.

- Det er ikke kroppe, der danser eller prøver at være sexede, det er bare en krop, der står, og så kigger vi på den. Jeg er da godt klar over, at vi ikke opfinder den dybe tallerken - det er jo bare et datingprogram - men fortæl mig, hvornår du ellers får lov til at kigge på en nøgen krop så længe, uden at det er porno?

- Jeg tror, programmet kan få unge til at slappe lidt mere af i deres eget skind og ikke være så punkterede over de perfekte billeder, der findes på Instagram og hige efter det. For det er en ganske særlig race, der er modeller. Det har ikke noget med virkeligheden at gøre, siger hun.

Ibi Makienok er selv vokset op, før der var noget, der hed sociale medier. Hun er født i 1975 som "70'er-barn" og har med egne ord set så meget nøgenhed, at man skulle tro, det var løgn.

Når hun tog på stranden om sommeren, gik hendes mor og mormor topløse rundt. Og da hun i starten af 80'erne var blevet teenager, fik hun og hendes klassekammerater stukket en biologibog i hånden med billeder af nøgne mænd og kvinder med fuld og naturlig kropsbehåring.

- Når jeg ser tilbage, er jeg da glad for at have set, hvordan kroppen ser ud, og jeg er glad for, at jeg allerede i teenageårene fik at vide, hvordan en mand ser ud forneden i stedet for at finde ud af det første gang, jeg skulle have sex. For i den situation stiller man sig ikke op og kigger helt vildt, siger hun.

Ibi Makienok oplever, at mange i dag er bornerte, når det kommer til nøgenhed.

Hun undrer sig over, at vi i 90'erne og 00'erne på den ene side begyndte at dyrke og optimere kroppen mere med træning og plastikkirurgi og på den anden side pakkede kroppen mere væk og blev blufærdige.

- Det var i Danmark, at pornografien blev frigivet med brændte bh'er og nøgne folk over det hele op igennem halvfjerdserne, og nu er vi i 2019, hvor der helt sikkert vil være nogle, der stejler over et program med nøgenhed. Det synes jeg, er lidt sjovt, siger hun.

"Date mig nøgen" er tidligere blevet sendt i Tyskland og England, hvor programmet skabte stor debat og blandt andet blev kritiseret for, at deltagerne udelukkende bliver bedømt og udvalgt på baggrund af, hvordan deres kroppe ser ud.

Det ser Ibi Makienok ikke noget problem i.

- Datingprogrammet skal jo have en indgang, og i vores program er det den fysiske tiltrækning. Vi har ikke tid til at behandle de indre værdier, men deltagerne går efterfølgende på date, og der kan de snakke om, hvem de er indeni, siger hun.

- Vi går alle sammen rundt og bedømmer hinanden på udseende hver eneste dag - hver gang vi møder et nyt menneske. Men på datingapps er det ofte de polerede billeder, der bliver vist frem, som måske ikke altid matcher, hvordan folk ser ud i virkeligheden. Her siger deltagerne i det mindste: "Sådan her ser jeg ud, tag mig eller lad være", siger hun.

"Date mig nøgen" har premiere 10. februar på TV2 Zulu.