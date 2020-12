Asbjørn var dog blevet advaret om, hvad der skete mellem Lærke og Jeppe i 'Ex on the Beach'

Jeppe Bøg Risager og Lærke Wadmann spildte ikke tiden, da Asbjørn 'Tyren' Nielsen røg ud af 'Ex on the Beach' i sidste uges afsnit.

I de nye afsnit, der er kommet online i dag, kan man se Jeppe lægge kraftigt an på Lærke, som han efterfølgende kysser heftigt med. Inden optagelserne datede Lærke og Asbjørn, og han har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at de ligeså godt kunne være blevet kærester, hvis da ikke lige han havde valgt at deltage i programmet - og forsvinde uden at fortælle hende om det.

Fra hun stemplede ind i programmet, brugte Asbjørn alle døgnets timer på at gøre skaden god igen og genvinde hendes hjerte. Det blev undervejs til en masse kys, og han følte, de var på vej i den rigtige retning. Det var derfor ikke super fedt at se, hvordan vennen og flirten gik til den, da han måtte stemple ud.

Den høje Kolding-fyr var dog blevet informeret om, hvad der var sket.

- Der skete ikke noget, jeg ikke vidste i forvejen - jeg havde fået det fortalt, men det var da ikke særligt fedt at se. Det vil jeg ikke lægge skjul på, siger Asbjørn til Ekstra Bladet om vennen og flirtens eskapader.

Påvirker ikke venskab

Med til historien hører, at Asbjørns følelser for Lærke var væsentligt stærkere end den anden vej rundt. Da Asbjørn forlod villaen, var han klar til at kalde Lærke sin kæreste, mens Lærke flere gange understregede, at hun slet ikke var dér endnu.

Selvom det har gjort ondt at se, så fortæller Asbjørn, at det ikke har ændret på venskabet til Jeppe.

- Det var ikke fedt at se, men det påvirker ikke vores venskab på nogen måde, understreger han.

Hør Jeppe fortælle om sine problemer med det modsatte køn herunder:



- Hvordan kan det være?

- Tja, jeg tror, vi begge har det sådan lidt, at hvad der sker i 'Ex on the Beach', det bliver i 'Ex on the Beach', og jeg kender ham godt nok til at vide, at han aldrig kunne finde på at gøre det samme uden for villaen. Reglerne forsvinder lidt, når man er derinde. Hvis man har en kæreste uden for villaen, vil man jo heller aldrig deltage i kysselege og sådan noget. Det er noget andet derinde, siger Asbjørn og fortsætter:

- Jeg var lidt skuffet, da jeg hørte, hvad der var sket, det vil jeg gerne erkende, men jeg har også selv kysset med andre piger, før Lærke tjekkede ind, så jeg kan ikke rigtig 'blame' nogle af dem. Det vigtigste for mig har været, at de ikke har haft sex derinde. Jeg tror, vores forhold havde ændret sig en del, hvis Jeppe eller Nicklaes havde haft sex med Lærke, siger han.

Asbjørn gjorde alt for at vinde Lærkes hjerte, men det blev ved flirten. Nu har vennen Jeppe taget over. Foto: Janus Nielsen

Asbjørn 'Tyren' Nielsen ønsker ikke at fortælle, hvordan forholdet til Lærke er i dag.

- Der er ikke så meget at sige andet end, at det må I jo vente og se, siger han kryptisk.